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150 bin TL'lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti

Amasya'nın Suluova ilçesinde geçen yıl tarlada kalan ürününün israf olmaması için bir römork dolusu patatesi halka dağıtan genç çiftçi, bu yıl da fiyatıyla yüzünü güldürdüğü patateslerini vatandaşlarla ücretsiz paylaştı. Çiftçi Sergen Doğan'ın tarlada toplam 150 bin TL'ye satabileceği 6 ton patatesi halk 10 dakika içinde kapış kapış aldı. Vatandaşlar yoğun ilgiden yola yönelince izdihamı ise polis ve zabıta önledi.

150 bin TL'lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti

Tarım makineleri alanında üniversite eğitimi alan 22 yaşındaki Sergen Doğan, mezun olduktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönerek ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Geçen yılki patates veriminin oldukça yüksek olmasına rağmen ürünlerini satacak pazar bulmakta zorlanan Doğan, ürünün tarlada kalmaması ve israf olmaması adına dağıtım yapmaya karar vermişti. Hasat edilen ürünleri traktör römorkuna yükleyip ilçe meydanının yolunu tutan genç, çuval çuval patates dağıtmıştı. Bu durum vatandaşları şaşırtmıştı.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 1

50 DEKAR ARAZİDE 300 TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPTI

Bu yıl ise verimli başlayan hasatla yüzü gülen Doğan'ın ürünleri tarlada kilosu 25 TL'den alıcı buldu.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 2

50 dekar arazisinde 300 tondan fazla üretim yaptı.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 3

BU YIL MUTLULUKTAN DAĞITIM YAPTI

Rekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi, kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 4

Pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden sosyal medyada duyurdu.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 5

Bunun üzerine halk pazar alanına yöneldi. İlgiden yolun kapanması üzerine izdiham yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri devreye girdi. Traktör, spor salonu bahçesine yönlendirildi. Çuval çuval dağıtılan patatesler yaklaşık 10 dakika içinde tükendi.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 6

"HALKIMIZI MUTLU EDİP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASINI İSTEDİK"

Düşüncelerini paylaşan genç çiftçi Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için 8 ton patatesi dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık. Emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik" dedi.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 7

Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini belirten Doğan, tarlasında daha fazla verim almak için bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışacağını vurguladı.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 8

"İNSANLARA ÇOK GÜZEL ÖRNEK OLDU"

Yüzlerce vatandaşın patates aldığını gören esnaf Murat Kılıç da, "Patates dağıtan arkadaşı tebrik etmek lazım. İnsanlara çok güzel örnek oldu" diye konuştu.

150 bin TL lik ürünü bedava dağıttı: Kapış kapış gitti 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patates Çiftçi
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