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19 yıldır böylesi olmamıştı! 'Gayet bol ve ucuz' Kritik uyarı 'Stoklar tekrar düşebilir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.12.2024 09:28
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3 ay önce açılan sezonla beraber tezgahlarda palamut bolluğu dikkat çekmişti. Peki, palamut fiyatları ne kadar oldu? Sezon başında tane başı fiyatı 100 lira olan palamutun fiyatı şu dönemde 150 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Uzmanlar, bu yıl denizde Türkiye'de son 19 yılın en bol palamut döneminin yaşandığını belirtirken aşırı avcılıkla alakalı uyarıda bulunup "Stoklar tekrar düşebilir" dedi.

19 yıldır böylesi olmamıştı! 'Gayet bol ve ucuz' Kritik uyarı 'Stoklar tekrar düşebilir'

Palamut fiyatları ne kadar oldu? Balıkçılar 3 ay önce açılan o sezonda palamut bolluğunu başlatmışlardı. Ağırlığı 1 kilodan fazla olan balıkların tanesi 150 lirayla 250 liradan satılıyor. Uzmanlara göre bu sene denizde Türkiye'de son 19 yılın en bol palamut dönemi yaşandı.

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NTV'de yer alan habere göre; "Bu sene palamut yiyebildiniz mi bol bol?" diye sorulan bir vatandaş "Ucuzladığı zaman yedik, 100 liraya düştü. O da kısa bir dönem" şeklinde yanıt verdi.

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PALAMUT FİYATLARI NE KADAR?

Palamut bu yıl tezgahların en bol balıklarından biri. 3 ay önce açılan balık sezonunun başında tane başı fiyatı 100 lira iken, bu dönemde 150 - 250 lira arasında değişiyor.

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"HALA BANA GÖRE UCUZ"

Balıkçı Savaş Düzenli "Palamut şu an gayet bol ve ucuz şekilde devam ediyor. Şu an baktığın zaman 200 liraya satıyoruz. 200 - 250 bandında devam ediyor ama hala bana göre ucuz. Neden? Bir balık 1 kilo 300 gram geliyor. Bu da demek oluyor ki kilosuna vurduğun zaman 150 liraya kilosu geliyor. Palamutun azalmasıyla beraber hamsi kendini bollaştırdı, istavrit bollaştırdı" ifadelerini kullandı.

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Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Şu anda fiyatlar 250 lira gibi bir fiyata çıkmış, yükselmiş. Yani 150 liraya kadar düştü, yedik yani bu sene yeterince palamut yedik" dedi.

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"AŞIRI AVCILIĞIN OLMAMASI LAZIM"

Uzmanlara göre bu yıl Türkiye'de son 19 yılın en bol palamut dönemi yaşandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak "Bu sene palamutun av miktarlarının 50 bin ton üzerine geçtiğini bilmekteyiz. Uzun yıllardır palamut avcılığında bir düşüş vardı. En son 2005 yılında bir 70 bin tonluk avcılık gerçekleşmişti ve uzun yıllardır bu kadar av artışının olmadığını görüyoruz. Mutlaka aşırı avcılığın olmaması lazım. Eğer aşırı avcılık olduğu takdirde bu stoklar tekrar düşebilir" şeklinde konuştu.

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Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için aşırı ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesine vurgu yapılıyor.

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