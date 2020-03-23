2,5 saatte sonuç veren koronavirüs test kiti geliştirildi! Yurt dışından sipariş yağıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir biyoteknoloji firması, kendi laboratuvarlarında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda moleküler tabanlı koronavirüs test kiti geliştirdi. Üretilen test kitinin yaklaşık olarak 2,5 saatte sonuç verdiğini ifade eden firma genel müdürü Moleküler Biyolog Onur Bilenoğlu, yurt dışından çok sayıda sipariş aldıklarını ve siparişlere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Üretilen testin 3 aşaması olduğunu ve diğer testlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde sonuç verdiğini ifade eden Onur Bilenoğlu, "Bizim ürettiğimiz test, moleküler bir test. Hasta örneğindeki koronavirüsüne ait RNA’yı (Ribo Nükleik Asit) saptıyor. Testin 3 aşaması var. Birinci aşamada burundan ya da boğazdan bir örnek alınıyor daha sonra bu alınan örnekten virüse ait RNA molekülü izole ediliyor. Bu örnek izole edildikten sonra üçüncü aşama olan kit kullanılarak virüsün varlığı tespit ediliyor. Bütün bu işlem yaklaşık olarak 2,5 saat içerisinde tamamlanıyor. Dolayısıyla örneği aldığınız andan itibaren 2,5 saat içinde sonucu almış oluyorsunuz" dedi.

'100’DEN FAZLA KİT ÜRETİRKEN, TAMAMINI DURDURUP KORONAVİRÜS KİTİNE ODAKLANDIK' Firma bünyesindeki laboratuvarlarda 100’den fazla virüsün tanısının konulduğu test kitlerinin üretilebildiğini, fakat son dönemlerde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm üretimi durdurup koronavirüs kitine odaklandıklarını açıklayan Onur Bilenoğlu şöyle konuştu: "Şu anda herkesin malumu koronavirüs kiti üretimi yapıyoruz. 2002’den beri çok sayıda kit geliştirip üreten bir firmayız. Şu anda tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. 100’ün üzerinde ürünümüz var burada üretebildiğimiz ama şu anda gelen talepleri karşılamak için tamamen koronavirüs kitine odaklanmış durumdayız. Yaklaşık 10’dan fazla ülkeden sipariş aldık bu sayı gittikçe artıyor. Her gün talepler geliyor. Biz de onları yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

'HAFTADA 500 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR' Siparişlerin yoğunluğundan dolayı gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Onur Bilenoğlu, "Bizim haftalık kapasitemiz 500 bin test. Şu anda tam kapasiteyle çalışıyoruz. Firmamızda 20’ye yakın Ar-Ge elemanı çalışıyor. Bu kitlerin geliştirme süreci oldukça uzun. Fakat biz yıllardır bu kitleri geliştirdiğimiz için ve aynı yöntemle de koronavirüs kiti geliştiği için yaklaşık 2 ay içinde bütün çalışmalarımızı tamamlayabildik. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç yaşandı diyebilirim. Birçok ülke açıkçası bu hıza ulaşamadı, şu anda ve kit konusunda sıkıntı yaşıyorlar" diye konuştu.