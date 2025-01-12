2 artı 1 ev 3 bin TL! Aralarında konuşup fiyat yükselttiler 'Devamlı koordine haldeler'

Özellikle çalışanların en büyük yardımcılarından biri de gündelikçiler. Büyük şehirlerde önemli bir istihdam kapısı bu. Ancak bugünlerde büyük bir şikayetin de konusu. Çünkü yeni yılla birlikte ücretlerine yüzde 100'e yakın zam yaptılar.

ATV Haber'de yer alan habere göre; Özel İstihdam Bürosu Yöneticisi Vural Şeker "Temizlik malzemelerine zam geldi, yol ücretleri değişti" dedi.

Fahiş zam rüzgarına şimdi onlar da katıldı. Gündelikçi ücretleri uçtu, yeni yılın ardından rakamlar cep yakmaya başladı.

EV TEMİZLİĞİ İÇİN GÜNDELİKÇİ FİYATLARI

Telefonla iletişim kurulan bir gündelikçi fiyatlar için "3 bin TL ile 3 bin 500 TL arası" dedi. Bu rakamların neleri kapsadığı konusunda ise "Evin bütün genel temizliği, mutfağından, banyosundan, yatak odasından, camlarından perdesine varana kadar" ifadelerini kullandı. Gündelikçi "Geçen yıl 2 bin 500 - 2 bin 750 arasıydı. Semtine, uzaklığına göre, biliyorsunuz yol paraları da dünyanın parası" şeklinde konuştu.

Vural Şeker ise "2024'te gündeliğe gelen temizlik rakamları 2+1 daireler için 2 bin, 3+1'ler için 3 bin, dubleks ve tripleks evler için de 5 bin - 7 bin gibi rakamlar değişmekteydi. 2025 yılında zamların da gelmesiyle rakamlar bir hayli arttı" dedi.

Ev temizliğinde metrekare tarifesi de değişti. Evi temizlemek için yardımcı alınıyor ancak fiyatlar cep yakıyor. Öyle ki geçen yıl eve yardımcı almanın bedeli 2 bin liraydı. Ancak şu an 3 bin TL. Vural Şeker "Şu anda 2+1 daireler 3 bin TL, 3+1'ler 3 bin 500 TL gündeliğe gelenler" ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNDEN ETKİLENİP FİYAT YÜKSELTİYORLAR

İşin başka bir boyutu daha var. Aynı işi yapanların birbirlerinden etkilenip fiyat yükseltmesi de rakamların artışında bir diğer etken. Yani gündelikçiler arasında bir nevi koalisyon söz konusu.

Vural Şeker "'Sen kaça gidiyorsun, ben kaça gidiyorum' diye birbiriyle devamlı koordine haldeler. O yüzden rakamları yükseltiyorlar. Halbuki temizlik işlerinde siteye göre, semte göre, yola göre rakamlar değişmekte" ifadelerini kullandı.

O SİSTEMLE 'DAHA UYGUNA GELİYOR'

Kendilerinin geliştirdikleri bir yeni sistem de var. O da aylık düzenli olarak bir apartmana bağlı kalmak. Vural Şeker "Aynı apartmanda oturan kişilerin işte bir gün kendisine, bir gün başkasına, bir gün diğer kişisine sigortasını, yolunu ödeyerek gönderim yapıyorlar. Daha uyguna geliyor" şeklinde konuştu.