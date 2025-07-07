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2 milyon TL'yi böyle kurtarmış! 'İspanya modeli' Duyunca hızla uyguladı

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Hande Dağ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir çiftçinin, 11-12 Nisan'da yaşanan don hadisesinde 16 dekarlık bahçesine parafin mum yakarak 2 milyon liralık kayısısını kurtardığı ortaya çıktı. İspanya modelini önceden araştırdıklarını söyleyen çiftçi, zirai donun ciddi boyutta olacağını duyunca bu modeli uygulamaya karar verdiklerini anlattı. Çiftçi, parafin mum için 80 bin TL ödediğini de söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak Isparta'nın Yalvaç ilçesi Aşağı Kaşıkara köyünü ziyaret ettiklerini anlattı. Burada çiftçi Ali Maden'in sıcaklığın -11 dereceye düştüğü 11-12 Nisan gecelerinde parafin mum yakarak 2 milyon lira tutarındaki kayısı mahsulünü kurtardığını öğrendiklerini aktaran Aygun, kendisini tebrik ettiklerini söyledi.

2 milyon TL yi böyle kurtarmış! İspanya modeli Duyunca hızla uyguladı 1

"DUYUNCA UYGULAMAYA KARAR VERDİK"

Ali Maden ise zirai donun yüksek şiddette olacağını duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İspanya modelini araştırıyorduk önceden. Parafin mum kullanıldığını tespit ettik. Zirai donun ciddi boyutta olacağını duyunca uygulamaya karar verdik. 16 dekarlık kayısı bahçeme İstanbul'dan 80 bin lira bedelle 200 teneke parafin mum aldım. Don gecesi yakarak mahsulün yüzde 60'ını yani 2 milyon lirasını kurtardım."

2 milyon TL yi böyle kurtarmış! İspanya modeli Duyunca hızla uyguladı 2

Maden, çiftçiliği daha bilimse yöntemle yapmaya çalıştığını vurgulayarak, çok araştırma yaptığını uygulanabilir yöntemlerle ürününü korumaya ve daha fazla verim almaya çaba gösterdiğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kayısı Çiftçi don
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