20 günde 100 bin TL kazanabilirsiniz! Tek sorunları işçi bulamamak 'Arıyoruz bulamıyoruz'

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başladı. Yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü. Yevmiyelerin yüksek olmasına rağmen işçi bulamadıklarını söyleyen üreticiler, "Yevmiye de çok pahalı. Kestaneleri satsak yevmiyeyi ödeyemeyeceğiz. Ama yine de işçi bulamıyoruz. Hasat 20 gün civarı sürüyor" dedi.

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

"REKOLTE BU SENE İYİ"

Sezonun yeni başlaması sebebiyle daha piyasanın oluşmadığını söyleyen kestane üreticisi Ömer Öztürk, rekoltenin şu anda güzel olduğunu ifade ederek, "Sezon şu anda güzel. Sıcaklardan dolayı sezon 3-5 gün gecikti ama rekolte bu sene iyi gözüküyor. Memnunuz işimizden. Memnun olmasak yapar mıyız zaten" dedi.

FİYATLAR DAHA BELLİ DEĞİL

Bu sezon kestane fiyatlarından beklentilerinin iyi olduğunu ifade eden kestane üreticisi Sedat Özdemir ise "Hasadın artık vakti geldi. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Durumlar, Allah'a şükür iyi. Yağmurlarla birlikte iyileşti yani daha önce kötü durumdaydı. Ama yağmurdan sonra daha güzel oldular. Allah yedirmeyi nasip etsin. Döküntü kestanelerde şuan 100 ile 150 TL arasında oynadığı söyleniyor ama fiyatlar daha belli değil. Bu sezon beklentimiz iyi" dedi.

Geçen yıl 130 TL civarında olan fiyatların bu yıl daha belli olmadığını ifade eden Ayşe Özdemir de, "Fiyatları bilmiyoruz ki daha satmadık. Anca belli olur. Artık nasibimizde ne varsa o olur. Nasip" dedi.

"YEVMİYE PAHALI AMA ÇALIŞACAK İŞÇİ YOK"

Kestane üreticilerinin en büyük sorununun çalışacak işçi bulamamak olduğunu ifade eden Naciye Kavas, "Kestane topluyoruz. Zor bir iş tabi. Ellerimize batıyor. Ama işçi bulmak çok zor. En büyük sorun o. Arıyoruz ama bulamıyoruz. Yevmiye de çok pahalı. Kestaneleri satsak yevmiyeyi ödeyemeyeceğiz. Ama yine de işçi bulamıyoruz. Hasat 20 gün civarı sürüyor" şeklinde konuştu.

YEVMİYESİ 5 BİN TL

Koçak Mahallesi'nden gelen kestane işçilerinden Atıf Ak ise ağaçlara çıkmanın cesaret işi olduğunu vurgulayarak "Kestane silkiyoruz. Tabiki zor bir iş. Şartlara göre, ağacın durumuna göre zor. Herkes yapamaz yani. Cesaret işi. Ağaçlar yüksek. Risk var. Yevmiyeler bu sene 3,5 ile 5 bin TL arası diyorlar ama ağaç durumuna göre de fiyatlar değişiyor" dedi.
