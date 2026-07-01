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20 kovanla başladı 60'a çıktı! Ekmek kapısı oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı arıcılık kursuna katılan Rabia Yıldırım, geçen yıl 20 kovanla başladığı üretimde kovan sayısını 60'a çıkardı. Yıldırım, "Yıl sonuna kadar 80 kovana ulaşmayı düşünüyoruz. Asıl hedefimiz ise 100 kovan. Ondan sonra arı satışı da yapmayı planlıyoruz" dedi.

20 kovanla başladı 60'a çıktı! Ekmek kapısı oldu

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi tarafından bilinçli arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla açılan uygulamalı kurs, ilçede üreticilere ekonomik katkı sağlıyor. İlçede yaşayan ve arıcılık mesleğine merak salan evli, 3 çocuk annesi Rabia Yıldırım, 2025 yılında kursa başvurdu.

20 KOVANLA BAŞLADI 60'A ÇIKARDI

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Hatipoğlu ile yardımcısı arıcılık eğitmeni Serkan Aksu'nun destekleriyle aldığı kursun ardından arıcılığa başlayan Yıldırım, ilk olarak 20 kovan aldı. Arıcılıkta kendini 1 senede geliştiren Yıldırım, kovan sayısını 60'a çıkardı. Her gün arılardan korunmak için tasarlanan özel kıyafeti giyerek işinin başına giden Yıldırım, tek tek kovanlarla ve arılarla ilgileniyor.

20 kovanla başladı 60 a çıktı! Ekmek kapısı oldu 1

Rabia Yıldırım, aldığı eğitim sayesinde kısa sürede üretimini büyüterek, arıcılığı aile bütçesine katkı sağlayan bir işe dönüştürdü.

20 kovanla başladı 60 a çıktı! Ekmek kapısı oldu 2

'ŞU ANDA 60 KOVANIMIZ VAR'

Şu ana kadar 150 kilo bal üretimi yaptığını söyleyen Rabia Yıldırım, "Geçen yıl dışarıdan ana arı alıyordum. Bu yılsa kendi ana arımı üretmeye başladım. İkinci transferleri de yaptım. Yumurta attıklarında yeni bölmeler yapacağım. Şu anda 60 kovanımız var. Yıl sonuna kadar 80 kovana ulaşmayı düşünüyoruz. Asıl hedefimiz ise 100 kovan. Ondan sonra arı satışı da yapmayı planlıyoruz. İleriki süreçlerde propolis ve arı sütünün de üretimini yapmayı hedefliyoruz" dedi.

20 kovanla başladı 60 a çıktı! Ekmek kapısı oldu 3

'BU İŞİ ÇOK SEVİYORUM'

Küçükken arılardan korktuğunu anlatan Yıldırım, "Eşim emekli. Üç çocuğum var ve aile ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. Aynı zamanda bu işi çok seviyorum. Babam da sepet arıcılığı yapardı. O zamanlar korktuğum için yanına gitmezdim ama şimdi doğal bal üretmeye çalışıyorum. Kadın olarak bu işi tek başıma da yapabiliyorum ancak güç isteyen bir iş. Kovanlar bal dolunca oldukça ağır oluyor. En büyük desteği eşim veriyor. Birlikte çalışınca işler daha kolay oluyor" diye konuştu.

20 kovanla başladı 60 a çıktı! Ekmek kapısı oldu 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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arı kovan Kadın
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