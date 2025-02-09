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20'li hazırlıyor, 1000 TL'ye satıyor! 16 bin adet üretti 'O güne yetiştirdik'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.02.2025 11:21
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Antalya’da 2018 yılından bu yana gül yetiştiriciliği yapan Abdullah Gündüz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü için özel güller üretiyor. Hasadına başlanan güllerin demet fiyatı ise 800-bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yılda yaklaşık olarak 16 bin gül üreten Abdullah Gündüz "Bu yılki üretimde özellikle Sevgililer Günü’ne güllerimizi yetiştirdik" ifadelerini kullandı.

20'li hazırlıyor, 1000 TL'ye satıyor! 16 bin adet üretti 'O güne yetiştirdik'

2 dönümlük bir alanda gül yetiştiren Abdullah Gündüz’ün serasında, 8 bine yakın gül ağacı bulunuyor. Yılda yaklaşık olarak 16 bin gül üreten Abdullah Gündüz, üretim yaptığı bu gülleri genellikle 20’li demetler halinde satıyor.

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"ÜRETTİĞİMİZ GÜLLERİN DEMET FİYATI 800 İLE BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Sevgililer Günü yaklaşırken hasada başladığını kaydeden Abdullah Gündüz, "Ürettiğimiz güllerin demet fiyatı 800 ile bin TL arasında değişiyor. Güllerimizi genellikle çiçek kooperatiflerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"SEVGİLİLER GÜNÜ'NE GÜLLERİMİZİ YETİŞTİRDİK"

Gündüz "Ürünlerimiz hem taze hem de özenle yetiştiriyoruz. Bu yılki üretimde özellikle Sevgililer Günü’ne güllerimizi yetiştirdik" dedi.

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Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala taze ve özel güller almak isteyenleri serasına beklediğini ifade eden Gündüz, "Sevgililer gününde gül almak isteyenler bize ulaşabilir" diye konuştu.

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Gündüz, "Şimdilik gül üretmeyi seviyoruz ama bir veya iki yıl daha devam ederim, ondan sonra bırakmayı düşünüyorum. Bu işin zorluklarına rağmen her yıl üretmeye devam ediyoruz ve insanların mutlu olmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
gül fiyat satış üretim
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