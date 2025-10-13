FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar! 'Talep yetiştirmeye çalışıyoruz'

Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yaşayan Ensar Fırtına (35), 25 yıllık, 200 dönümün üzerindeki bahçesinden 200 ton elma hasadı yaptı. Fırtına, elmaların Hakkari'nin yanı sıra Türkiye'nin batı illerine de gönderildiğini söyledi.

200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar! 'Talep yetiştirmeye çalışıyoruz'

Yüksekova’ya 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinin Güvenlik Mahallesi Küme Evleri'nde yaşayan Ensar Fırtına’nın 200 dönümün üzerinde 2 binden fazla elma ağacının yer aldığı bahçesinde kiraz, kayısı, armut ve ceviz gibi farklı meyve türleri de bulunuyor. Fırtına, hasat edilen elmaların büyük bölümünü soğuk hava deposunda muhafaza ettiklerini, talep doğrultusunda ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

200 ton satılıyor, Türkiye nin dört bir yanına gönderiyorlar! Talep yetiştirmeye çalışıyoruz 1

'GELEN TALEPLERİ YETİŞTİRİYORUM'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da verimin yüksek olduğunu belirten Ensar Fırtına, şu cümleleri kurdu:

“Bahçemde elma dışında kiraz, kayısı, armut ve ceviz gibi meyveler de mevcut. Bu işi severek yapıyorum. Her yıl 200 tona yakın elma satıyoruz. Hakkari dışında diğer illere de satıyoruz. Soğuk hava depomuz da var. Gerektiğinde iç piyasaya da satıyoruz. 3 çeşit elmamız var. Bunun fidelerini de babam geçmişte İran'dan getirmiş. Yaklaşık bir haftadır hasadına başladığımız elmalarda şu ana kadar 200 ton topladık. İlk hasatta toplanan elmalar Şırnak'tan gelen TIR'a yüklenecek. Bu yıl çok iyi bir verim elde ettik. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz”

200 ton satılıyor, Türkiye nin dört bir yanına gönderiyorlar! Talep yetiştirmeye çalışıyoruz 2

'ELMALAR TIR'LARA YÜKLENİP DEĞİŞİK İLLERE GÖNDERİLİYOR'

Elma hasadını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise çiftçi Ensar Fırtına'nın bahçesinde 200 tona yakın elma hasadı yapıldığını belirterek, “Hasadı yapılan bu elmaları TIR'lara yüklenip talep üzerine Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor. Çiftçi ile yaptığımız görüşmede, yıllardır dedelerinde kalma bu işi yaptıklarını, sadece elma değil kayısı, şeftali, kiraz ve benzeri bu soğuk iklime dayanaklı olan ürünlerin burada ürettiklerini gördük. Burası büyük bir meyvecilik öneme sahip bir yer. Biz de bu projeye yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) bir proje hazırlayıp, buraya bir meyve suyu ya da bir elma sirkesinin üretimi yapılabilir bir proje hazırlayacağız. Özellikle buradaki elmalar daha çok sofralıklarda kullanılıyor" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altından tarihi rekor! Dev bankadan zirvelik yeni tahmin geldiGram altından tarihi rekor! Dev bankadan zirvelik yeni tahmin geldi
Konut, arsa, tarla... 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı!Konut, arsa, tarla... 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı!

Anahtar Kelimeler:
elma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.