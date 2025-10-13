200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar! 'Talep yetiştirmeye çalışıyoruz'

Yüksekova’ya 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinin Güvenlik Mahallesi Küme Evleri'nde yaşayan Ensar Fırtına’nın 200 dönümün üzerinde 2 binden fazla elma ağacının yer aldığı bahçesinde kiraz, kayısı, armut ve ceviz gibi farklı meyve türleri de bulunuyor. Fırtına, hasat edilen elmaların büyük bölümünü soğuk hava deposunda muhafaza ettiklerini, talep doğrultusunda ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

'GELEN TALEPLERİ YETİŞTİRİYORUM'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da verimin yüksek olduğunu belirten Ensar Fırtına, şu cümleleri kurdu:



“Bahçemde elma dışında kiraz, kayısı, armut ve ceviz gibi meyveler de mevcut. Bu işi severek yapıyorum. Her yıl 200 tona yakın elma satıyoruz. Hakkari dışında diğer illere de satıyoruz. Soğuk hava depomuz da var. Gerektiğinde iç piyasaya da satıyoruz. 3 çeşit elmamız var. Bunun fidelerini de babam geçmişte İran'dan getirmiş. Yaklaşık bir haftadır hasadına başladığımız elmalarda şu ana kadar 200 ton topladık. İlk hasatta toplanan elmalar Şırnak'tan gelen TIR'a yüklenecek. Bu yıl çok iyi bir verim elde ettik. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz”

'ELMALAR TIR'LARA YÜKLENİP DEĞİŞİK İLLERE GÖNDERİLİYOR'

Elma hasadını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise çiftçi Ensar Fırtına'nın bahçesinde 200 tona yakın elma hasadı yapıldığını belirterek, “Hasadı yapılan bu elmaları TIR'lara yüklenip talep üzerine Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor. Çiftçi ile yaptığımız görüşmede, yıllardır dedelerinde kalma bu işi yaptıklarını, sadece elma değil kayısı, şeftali, kiraz ve benzeri bu soğuk iklime dayanaklı olan ürünlerin burada ürettiklerini gördük. Burası büyük bir meyvecilik öneme sahip bir yer. Biz de bu projeye yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) bir proje hazırlayıp, buraya bir meyve suyu ya da bir elma sirkesinin üretimi yapılabilir bir proje hazırlayacağız. Özellikle buradaki elmalar daha çok sofralıklarda kullanılıyor" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır