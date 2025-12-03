2021'de başvurdu, 4,5 milyon TL çıktı! Tesis kurdu: 20 ile satıyor

Kentte yaşayan Mustafa Bilal Özmen, 2021 yılında TKDK'den destek almak için başvurdu. Özmen'e kurumdan 3,9 milyon lira destek çıktı. Destek 2022 yılında revize edilerek 4,5 milyon liraya çıkarıldı. Özmen, aldığı destekle kurduğu işletmesinde yeşil kabuklu aldığı cevizleri kabuklarından ayırıp kurutarak ve ceviz içi yaparak satıyor.

Mustafa Bilal Özmen, AA muhabirine, Tokat merkezde 5 noktada perakende faaliyet gösteren bir işletme olduklarını söyledi.

Organize Sanayi'de 2020 yılında 5 bin metrekarede faaliyete başladıklarını anlatan Özmen, "2021 yılında TKDK'nin vermiş oluğu destekle Avrupa Birliği projesi kapsamında ceviz işleme tesisinin kuruluşuna başladık. Yaklaşık 9 aylık bir süreçte makine, araç ve inşaat yatırımı süreçlerini tamamladık. 2022 yılında tesisimiz faaliyetine başladı." dedi.

Özmen, "Bu süreçten itibaren Erbaa ve Niksar bölgesinde ilk etapta 100-150 ton bandında ilerleyen yıllarda 200-250 ton seviyesinde ceviz işleme kapasitesine ulaştık. 2021 yılında proje başladığında 3,9 milyon liraydı. Bu rakam 2022 yılının ilk çeyreğinde revize edilerek 4,5 milyon lira oldu. Projemiz kısa sürede bittiği için rakamın tamamından istifade ettik. O dönem aldığımız destek bizim için çok önemli güç oldu. Kaynakların sınırlı olduğu pandemi ile birçok işletmenin problem yaşadığı dönemde bizim için TKDK Avrupa Birliği Projesi itici bir güç oldu." diye konuştu.

"CEVİZ ÜRÜNÜMÜZ COĞRAFİ İŞARETLİ"

Tesislerinin şu anda iyi nokta olduğunu dile getiren Özmen, "Ceviz ürünümüz coğrafi işaretli. Yaklaşık 20 vilayete ürün gönderiyoruz. Amasya, Sivas, Samsun, Erzincan, Malatya, Gaziantep, Afyon, Ankara, Çorum bölgelerinin tamamına ürün gönderiyoruz. Hatta İstanbul'da iyi noktalarda ürünlerimiz satılıyor." ifadelerini kullandı.

Tokat cevizinin kalitesiyle öne çıktığını belirten Özmen, şunları kaydetti:

"Tokat ceviz noktasında Türkiye'de önemli yer. Üreticiden ceviz yeşil kabuklu olarak tesisimize geliyor. Tesisimizde bu ürünler kabuğundan ayrıştırılıyor. Kurutma ünitelerinde kurutuluyor. Akabinde dolu-boş kalibrasyon yapıldıktan sonra çuvallı şekilde 20 vilayete sevk ediliyor. Bu işe kırım olarak yeni bir bölüm daha ekledik."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır