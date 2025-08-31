'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 2 bin dönüm alan üzerine ekilen domateslerin hasadı devam ediyor. Yüzlerce kişiyle yapılan domates hasadı, yurt içi ve yurt dışına gönderilerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Tarlada ekilen domateslerin ihracatının yanı sıra, tarla Elazığlı vatandaşlara da hizmet veriyor.

"GELİN TARLADA TOPLADIĞINIZ DOMATESLERİ 8 LİRAYA ALIN"

Domates fiyatlarının dışarıda 25 lira olduğunu dile getiren ve vatandaşa seslenen domates üreticisi Murat Alınmış, "Gelin tarlada topladığınız domatesleri 8 liraya alın" dedi.

Elazığ'a çalışmak için geldiklerini belirten Murat Alınmış, "Burada domates ektik halkımıza satıyoruz. Hale de götürüyoruz kurutmalık ve salçalık için de ektiğimiz domatesleri veriyoruz. Domatesi tarlada 8 liraya veriyoruz. Kendileri gelip buradan alabilirler. Domates manavda 25 lira onun yerine gelip 8 liraya buradan alsınlar" dedi.

"2 BİN DÖNÜM ALANDA DOMATES EKİLDİ, HASAT DEVAM EDECEK"

Alınmış "Saat sabah 07.00'da işe başlıyoruz akşam 17.00 veya 18.00'da bırakıyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarlada 11 kişi çalışıyor. 2 bin dönüm alanda domates ekildi, hasat devam edecek. 1 buçuk ay hasat devam eder" şeklinde konuştu.

Devamında Alınmış "Kurutmalığa da veriyoruz vatandaşlara da satış yapıyoruz. Günlük 20 ton domates topluyoruz. Daha doğrusu göndereceğimiz yere bağlı oluyor" ifadelerini kullandı. (İHA)