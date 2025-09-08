25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Sabri Şıktaş, 2011 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Mera Islah Projesi" kapsamında 1000 dönüm civarındaki taşlık araziyi 25 yıllığına kiraladı. Alandan yaklaşık 4 bin römork taş toplayıp taşıyan Şıktaş, daha sonra bölgeye elektrik sistemi ve güneş panelleri yerleştirdi. Yağmurlama gibi bazı modern tarım sistemlerini araziye kuran Şıktaş, 8 yılda üretime kazandırdığı arazide, 6 yıldır silajlık mısır, arpa ve yonca üretiyor.

"BU ÖRNEK DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çiftçiyi ziyaret eden Vali Ercan Turan, AA muhabirine, Şıktaş'ın, yaklaşık 1000 dönümlük arazideki taşları topladığını ve 8 yıllık süreç içerisinde ciddi çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bölgeye güneş panellerinin de kurulduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Şu an muazzam miktarda yonca ekimi faaliyetini yürütmüşler. Sulama bakımından da en modern teknikleri kullanıyorlar. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz destek oluyor. Bu motivasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Yan tarafta araziler var görüyoruz, yüzeyleri muazzam taşlı, verimsiz gözüken arazileri almışlar, taşları toplamışlar ve ekim yapıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar, aynı zamanda meramızı ıslah ediyorlar. Toprağımızı gübreliyorlar, suluyorlar, toprak analizlerini yapıyorlar, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyorlar. Bu örnek davranışından dolayı çiftçimize teşekkür ediyorum."

"BURADAN AŞAĞI YUKARI 3-4 BİN RÖMORK ARASI TAŞ TAŞIDIK"

Sabri Şıktaş da araziyi 1 metre derinliğe kadar kazdıklarını ve bu esnada buldukları tüm taşları alandan taşıdıklarını belirterek, "Buradan aşağı yukarı 4 bin römork taş taşıdık, dışarı bıraktık. Bir kısmı arazide kaldı bir kısmı dışarı döküldü. Dışarı döktüğümüz taş bizim için külfet, vatandaş için nimet. Vatandaş o taşı taşıdı, bahçesinde, evinde, ahırında kullandı. Elektrik hattımız kendimize aitti, maliyetler arttı, çözüm olarak güneş paneline döndük. Sulamayı güneş panelinden aldığımız elektrikle suyu fıskiye, yağmurlama sistemiyle sahaya yayıyoruz." diye konuştu.

Kuraklığıyla ve taşlık yapısıyla bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki araziden, yaptıkları çalışmalar sonucu verim aldıklarını anlatan Şıktaş, "Salma suyla yağmurlama suyun arasında hem zaman hem de verim farkı var. Salma suyla yapınca su yetmiyordu, yağmurlamayla iki kere suluyoruz, verim de yüzde 20-30 arttı. Sahanın hiçbir tarafında susuz bir yer bırakmadık. Sahada mısır, arpa ve yonca var." ifadelerini kullandı. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır