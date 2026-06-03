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'2500 tonun hepsini sattık' Beklenti yüksek: Avrupa'ya da gidecek

Bursa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirilen ve bu yıl yüksek rekolte beklenen yaban mersini Avrupa'ya gönderilecek.

'2500 tonun hepsini sattık' Beklenti yüksek: Avrupa'ya da gidecek

Bursa'da 300'den fazla üretici, topraklı ve topraksız 5 bin dekarın üzerinde alanda yaban mersini yetiştiriyor. Uludağ Blueberry Derneği çatısı altında bir araya gelen üreticilerin bu yıl yetiştirdiği yaban mersinlerinin yüzde 40'ının Avrupa pazarında, geri kalanının da iç pazarda satışa sunulması hedefleniyor.

2500 tonun hepsini sattık Beklenti yüksek: Avrupa ya da gidecek 1

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, AA muhabirine, Avrupa'daki alıcıların özellikle doğal üretim yöntemine önem verdiğini söyledi.

Yaş meyve ve sebzeleri üreticilerden temin ederek Avrupa'daki büyük market zincirlerine tedarik eden uluslararası bir gıda şirketi yetkililerinin Bursa'ya gelerek bölgede incelemede bulunduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:

"Özellikle bölgemizde İznik, Orhaneli ve İnegöl'de bir operasyon programı yapmamızı istediler. Soğuk zincirle bu 3 bölgeden gelen ürünler, Bursa'daki merkez soğutma tesisine girerek 24 saat içerisinde araçlara yüklenip Avrupa'ya gönderilecek. Kısacası Bursa yaban mersini artık Avrupa yolcusu. Bu bizi gerçekten çok mutlu eden bir gelişme. Umarım daha verimli ve daha güzel olur. Diğer meyve ve sebzelerimizin de uluslararası pazarda yer bulmasının üreticilerimiz açısından son derece değerli olduğunu düşünüyorum."

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2500 tonun hepsini sattık Beklenti yüksek: Avrupa ya da gidecek 2

"ÜRETİM METODUMUZ ORGANİK SERTİFİKAYA TABİİ"

Ateş, ihracatın ilk etapta Almanya'ya ardından İngiltere'ye yapılacağını ifade etti.

Organik sertifikalı ürünlerin Avrupa'da rağbet gördüğünü dile getiren Ateş, "Tüketici hangi ürünün hangi yöntemle üretildiğini bilerek alışveriş yapıyor. Bu da bizim için çok kıymetli çünkü bizim üretim metodumuz organik sertifikaya tabii ve Avrupalı tüketicinin ilgisini çekiyor." dedi.

2500 tonun hepsini sattık Beklenti yüksek: Avrupa ya da gidecek 3

"GEÇEN YIL BURSA GENELİNDE 2 BİN 500 TON ÜRÜN ELDE ETTİK VE HEPSİNİ SATTIK"

Ateş, ürünlerin belli bir miktarının dış pazarda, kalanının iç pazarda satılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizin sadece belli bir miktarını Avrupa'ya göndereceğiz. İç pazardaki satışlarımız da devam edecek. 'Meyvenin tamamı Avrupa'ya gidiyor' gibi bir algı oluşmasını istemiyoruz. Geçen yıl Bursa genelinde 2 bin 500 ton ürün elde ettik ve hepsini sattık. Bu yıl ise yaklaşık 4 bin tonluk bir beklentimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa pazarına göndermeyi planlıyoruz."

Yaban mersini üretiminde Bursa'nın Türkiye genelinde ilk sırada olduğunu ifade eden Ateş, "Bizi Antalya takip ediyor. Onlar daha çok hidroponik (topraksız) ve saksı kültürüyle üretim yapıyor ancak her iki alanda da Bursa açık ara birinci." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yaban mersini Bursa satış üretim
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