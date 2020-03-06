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3 ayda bir tane yapılıyor, altın fiyatına satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Şırnak’ta kadınların özel günlerde kullandığı puşiler, 3 ay süren çalışma ile ortaya çıkarılıyor. Yüz yıllardır kullanılan ve genç kızların düğünlerde taktığı puşi, tam altın fiyatına satılıyor.

3 ayda bir tane yapılıyor, altın fiyatına satılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçesi arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki Aile Destek Merkezi'nde puşi kursu açıldı. 45 öğrencinin eğitim gördüğü kursta 3 ayda bir tane üretilen puşi, tam altın fiyatına alıcı buluyor. Uzungeçit Aile Destek Merkezi Koordinatörü Fidan Yıldırım, 45 öğrencisi ve usta öğreticileriyle beraber ülkenin dört bir yanından sipariş aldıklarını söyledi. Yıldırım, "Yüz yıllık unutulmaya yüz tutmuş geleneğimizi yaşatıyoruz. Annelerimiz eskiden beri düğünlerde başlarına takıp yöresel kıyafetler giyip halaylar çekiyordu. Son yıllarda artık kimse bunun üretimini yapmıyordu. Burada kilim, hediyelik eşyanın yanı sıra tarihi eşyaların üretimi de oluyor. Düğünlerde takılıyor. Geleneğimizi yaşatıyoruz" dedi.

Fatma Bayram isimli kursiyer ise bölge kadınının yüz yıllardır puşi taktığını söyledi. Bayram, "Özelikle düğünlerde takılıyor. Kendisi ayrı, etrafı ayrı bir çalışma istiyor. Çok uzun sürüyor yapılışı. Geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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