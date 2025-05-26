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3 haneli rakamın altında olanı bulmak zor! Etiketi eline alıp 'Kim alacak?' dedi...

Geçtiğimiz ay yaşanan zirai don felaketinin meyve fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Yaz meyveleri tezgahlara gelmeye başlarken pazardaki son durum ve fiyatlar tek tek incelendi. Ancak fiyatı 3 haneli rakamın altında ürün bulmak zor oldu. Yalnızca bir ürünün fiyatının 100 TL'nin altında olduğu görüldü.

3 haneli rakamın altında olanı bulmak zor! Etiketi eline alıp 'Kim alacak?' dedi...
Hande Dağ

Yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Geçen ay yaşanan zirai don felaketi sonrası meyve üretiminin düşmesi ve dolayısıyla da fiyatların artması bekleniyordu. Peki bu durum gerçekleşti mi? İşte pazardaki son durum...

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Show Haber'de yer alan habere göre; "Don etkisi var mı?" diye sorulan bir pazarcı esnafı "Etkisi çok var" dedi.

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400 TL'LİK ETİKETİ GÖSTERİP 'KİM ALACAK?' DEDİ

Tezgahlar renklendi. Yaz meyveleri yerini aldı. Ancak fiyatı üç haneli rakamın altında olanı bulmak zordu. Don felaketinin etkisi pazarda kendini göstermeye başladı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Mesela bu kiraz 400, kim alacak?" ifadelerini kullandı.

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Zirai don felaketi Nisan ayında 36 ilde etkili oldu. Başta kayısı olmak üzere kiraz, üzüm, erik, elma ve şeftali ağaçları olumsuz etkilendi.

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Herkesi rekoltenin düşeceği, fiyatların da çıkacağı endişesi sardı ve o yaz meyvelerinin mevsimi geldi. Pazara düşen ürünler üzerinden donan etkilenip etkilenmedikleri de incelendi.

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Vatandaş üzümün kilosunu 200 TL'ye, çileğin de yarım kilosunu 100 TL'ye aldığını söyledi.

KAYISIDA SON DURUM

Dondan fiyatının en çok etkileneceği ürünün kayısı olduğu söyleniyordu. Ankara'daki tezgahlarda da kilosu 150 liradan satılıyor. Esnaf "En az bir 50 lira kiloda fark etti kayısı" derken bir başkası da "Şu anda yüzde 75'i gidik diyorlar. Yüzde 25 kalınca ne olacak? Fırsatçıların eline düşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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100 TL'NİN ALTINDA BİR TEK O OLDU

Karpuzun kilosu 40, elmanın kilosu ise 100 lira pazarda. Çileğin fiyatı ise 100 ila 200 lira arasında değişiyor.
Tezgahlar arasında kilosu 100 liranın altında olan tek meyve ise portakal. Onun da kilosu 80 lira.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
meyve fiyat
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