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3 katı rakama satıyorlar! Fiyat da çok talep de... 'Araziler küçük, getirisi yüksek' diye tercih ettiler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 09:35
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Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi aronya oluşan talep ve fiyatıyla bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman "Aronya birim alandan getirisi yüksek bir ürün olduğu için tercih ediliyor" derken "Diğer illerdeki rakamların 2-3 katı rakamlara Yalova aronyası olarak coğrafi işaretli ürün olarak pazarlanıyor" ifadelerini kullandı.

3 katı rakama satıyorlar! Fiyat da çok talep de... 'Araziler küçük, getirisi yüksek' diye tercih ettiler

İçindeki antioksidan miktarı nedeniyle süper meyve olarak bilinen aronyanın Türkiye’de ilk üretimine başlandığı kent olan Yalova’da, bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte gerçekleştirildi. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde 2012 yılında adaptasyon çalışmalarına başlanan sağlık deposu meyvenin ilk bahçesi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında kentte kurulmuştu. O günden bu yana kentte üretilmeye başlanan aronyanın da 2021 yılında coğrafi işareti alınmıştı. Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesi, Yalova’da 150 çiftçiyle 510 dekar alanda üretimi gerçekleştiriliyor.

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BİRİM ALANDA KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman, kentteki bahçelerin tam verime geçmesiyle yıllık üretimin 500 tona çıkmasını hedeflendiklerini söyledi. Yalova’da aronya, kestane balı, kivi ve kıvırcık koyununun coğrafi işaretli ürünleri olduğunu belirten Yaman, "Yalova tarım arazileri çok küçük yapıda olan bir ilimiz. Yalova’da yüzde 72,5’ü 5 dekar ve altında arazilerimiz bulunmakta. Bu da böyle olunca bize de Yalova’da katma değeri yüksek ürünler üretme mecburiyeti doğuyor. Böyle olunca da aronya birim alandan getirisi yüksek bir ürün olduğu için aronya tercih ediliyor" dedi.

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DİĞER İLLERE GÖRE 2-3 KAT DAHA YÜKSEK FİYATLARDA ALICI BULDU

Yaman, Yalova’daki ürünün farklı olduğunu ve coğrafi işaretin öneminin de burada ortaya çıktığını belirterek, "Diğer illerdeki rakamların 2-3 katı rakamlara Yalova aronyası olarak coğrafi işaretli ürün olarak pazarlanıyor. Bu sene bir kadın kooperatifimiz ulusal bir marketle anlaşarak yaklaşık 12-13 ton civarında bir ürününü buraya sundu. Yalova aronyası olarak tercih edilen bir ürün. O yüzden de çiftçilerimiz memnun. Yaklaşık 40 çiftçimizle de organik üretim yapmaktayız. Bunun sertifika ücretleri de bakanlığımız bütçesinden karşılanmakta. Hem organik hem coğrafi işaretli ürün olduğu zaman değerine bir kat daha değer katan bir ürün" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova arazi aronya
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