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'3 lirayken 60 TL'ye yemek zorunda kalacaklar' Makas 10 katına çıktı '3'ü de zarar ediyor! Anlam veremedik'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 13:03
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Adana’da limon üreticisi ve hal esnafı, ürünü istedikleri karla satamazken market fiyatları 30 TL'yi aştı. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan halde 3 TL'ye alıcı bulamayıp markette fahiş fiyatla satılmasında denetim eksikliğini işaret etti, esnafın limonu hayvanlara yem olarak verdiğini söyledi. Bahçe sahiplerinin 'Mayer' cinsi limon ağaçlarını kesip başka türlere yöneldiğini, bunun faturasının yarın ithalatla 60 TL'ye limon yemek zorunda kalan tüketiciye yansıyacağını söyledi.

'3 lirayken 60 TL'ye yemek zorunda kalacaklar' Makas 10 katına çıktı '3'ü de zarar ediyor! Anlam veremedik'

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan kentte bu yıl limon çiftçinin yüzünü güldürmedi. Önceki yıl kötü iklim şartları nedeniyle rekolte ciddi miktarda düşerken bu yıl ürün bolluğu yaşandı. Çok sayıda bahçe sahibi, para etmeyen ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini karşılayamadıklarından ‘Mayer’ cinsi limon ağaçlarını kesip, başka ürünler yetiştirmeye başladı. Bahçede ve halde kilo fiyatı 2-3 liraya kadar düşen limonun fiyatı marketlerdeyse 35 liraya yükseldi. Fiyat makasının 10 katı aşması, üretici ve komisyoncuların tepkisine neden oldu.

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‘ÜRETİCİ, ESNAF VE TÜKETİCİ ZARAR EDİYOR’

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, limonların halde 3-4 TL’ye alıcı bulamadığını, ancak marketlerde 30 lirayı aşan fiyatlara satıldığını belirterek "Biz bu konuya anlam vermiş değiliz. Tüketici 4 kilo limonu 100-150 liraya alırken, biz 20 kilo limonu aynı fiyata satamıyoruz. Üretici zarar ediyor, esnaf zarar ediyor, tüketici zarar ediyor. Marketlerdeki fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Denetim eksikliği nedeniyle ürünlerin büyük kısmı korsan şekilde satılıyor" şeklinde konuştu.

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"FATURASI YARIN İTHALATLA 60 TL'YE LİMON YEMEK ZORUNDA KALAN TÜKETİCİNİN CEBİNE YANSIYACAK"

Doğan "Öte yandan çok sayıda bahçe sahibi de ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini bile kurtaramadıklarından ‘Mayer’ cinsi limon ağaçlarını kesip başka türlerin yetiştiriciliğine yöneliyor. Bugün kesilen ağaçların faturası, yarın ithalatla 60 TL’ye limon yemek zorunda kalan tüketicinin cebine yansıyacak" ifadelerini kullandı.

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"LİMONLARINI HAYVANLARA YEM OLARAK BEDAVA VERMEK ZORUNDA KALDI"

Doğan "Adana sebze halinde şu an 800 ton limon satışa hazır bekliyor. Ancak bu ürünler 3 TL’ye bile alıcı bulamıyor. Üstelik bir arkadaşımız, limonlarını hayvanlara yem olarak bedava vermek zorunda kaldı. Bu durum sürdürülebilir değil” dedi.

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‘ÇÖPE GİTMESİN DİYE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE VERDİM’

Hal esnafı Mesut Yılmaz ise "20 yıldır bu işi yapıyorum ama ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Elimdeki limonları fiyatını düşürmeme rağmen satamadım. Çöpe gitmesin diye hayvan yetiştiricilerine verdim. Yaklaşık 5 ton limon zarar ettim. Fiyatlar bu kadar yüksekken, biz neden limonları çöpe atıyoruz? Bu büyük bir emek israfıdır. Marketler kaça alıp 30-35 liraya satıyor, bunun araştırılmasını istiyorum" diye konuştu. (DHA)

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