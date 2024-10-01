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3 tanesi 200 TL oldu! Talep arttı 'Havalar serinleyince satışlar yükseliyor'

01.10.2024 13:57
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinden bu yana bol miktarda palamut avlarken, havaların bugünlerde serinlemesiyle birlikte bu balığa ilgi daha da arttı.

3 tanesi 200 TL oldu! Talep arttı 'Havalar serinleyince satışlar yükseliyor'

Trabzon Balık Hali’nde palamudun yanı sıra diğer balık çeşitlerindeki artış dikkat çekerken palamudun tanesi iriliğine göre 100 TL ile 3 tanesi 200 TL arasında değişiyor.

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"HAVALAR SERİNLEYİNCE SATIŞLAR DA ARTIYOR"

Palamudun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de arttığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, “Palamut şu anda iyi gidiyor. Bir ara avında eksilme olmuştu ancak şimdi bolluğu sürüyor. Palamut boy ve gramaj olarak daha da büyüdü tanesi 1 kilo kadar geliyor. Havalar bugünden itibaren serinledi, serinleyince satışlar da artıyor. Fiyatlarımız, palamut iriliğine göre tanesi 100 TL, küçükleri üç tane 200 TL, mezgit 100 TL, çinakop 200 TL, istavrit 75 TL, Hamsi Sinop taraflarından geliyor kilosu 175 TL. Sezonun ilk açıldığı günden bugüne kadar avlanma çok güzel geçiyor. Çok güzel bereketli palamutlar geliyor bunun yanı sıra diğer çeşitlerimiz de çoğaldı diyebiliriz” dedi.

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"1-1,5 AY DAHA YİYECEĞİZ"

Havaların serinlemesiyle birlikte özellikle palamuda ilginin arttığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Palamut şu an bol. Havaların serinlemesiyle birlikte balığa ilgi arttı. Palamut fiyatlarımız iriliğine göre üç tane 200 TL, tane 100 TL, Hamsi 200 TL, istavrit 75-125 TL, mezgit 150 TL, Havaların soğumasıyla birlikte balığa daha çok talep geliyor sıcak havalarda pek talep olmuyor. İnşallah havaların böyle soğumasıyla birlikte palamudu 1,-1,5 ay daha yiyeceğiz” diye konuştu. (İHA)

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AW298693_11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Trabzon balık fiyatları
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