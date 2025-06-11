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30 bin TL'ye satıyorlar! 'Araştırdık nereden bulabiliriz diye...' Talep yağıyor

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte Van ve çevre illerinde gösterişli düğünlerin vazgeçilmezi haline gelen imitasyon takılara ilgi her geçen gün artıyor. Takıcılar, birebir altına benzeyen setleri 20-30 bin TL'ye vatandaşın beğenisine sunarken imitasyon ürünlere talebin hızla yükseldiği belirtiliyor. Bir esnaf "Böyle bir ihtiyaç doğdu. Araştırdık; bu tarz ürünleri nerede bulabiliriz diye düşündük. Güzel bir işe örnek olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

30 bin TL'ye satıyorlar! 'Araştırdık nereden bulabiliriz diye...' Talep yağıyor

Gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen imitasyon takılar, hem takıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın takıların fiyatlarının 600-700 bin liralara kadar çıkması, düğün yapacak çiftleri ve davetlileri alternatif arayışına yöneltti. Bu kapsamda bakır, pirinç ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılmasıyla elde edilen imitasyon takılar, şık görünümü ve uygun fiyatıyla büyük ilgi görüyor.

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SETLER 20-30 BİN TL'YE SATIŞA SUNULUYOR

Van'da hizmet veren takıcılar, birebir altına benzeyen setleri 20-30 bin TL'ye vatandaşın beğenisine sunuyor.

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Düğünlerde göz kamaştıran bu takıların gerçeğinden farkının neredeyse ayırt edilememesi, özellikle maddi imkânları sınırlı olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

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Vatandaşların genellikle düğünden sonra altınları bozdurması nedeniyle işçilikli ürünlere olan ilgi azalırken, görünüm olarak altınla birebir olan imitasyon ürünlere talep hızla yükseliyor.

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"GÖRÜNTÜ OLARAK ALTINLA BİREBİR AYNI"

İHA muhabirine konuşan Zana Borak isimli esnaf, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi durumunda imitasyon ürünlere olan yönelimin daha da artacağını belirtti. Borak, "Altın fiyatları arttıkça, insanımızın alım gücü düşüyor ve bu da çiftlerimizin düğün yapmalarını zorlaştırıyor. Bu nedenle böyle bir ihtiyaç doğdu. Biz de araştırdık; bu tarz ürünleri nerede bulabiliriz diye düşündük. Sonuç olarak bölgemizde güzel bir işe örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Evlenen çiftlerimiz mutlu, biz ise gelen talepten memnunuz. Örnek vermek gerekirse, şu an altının gramı yaklaşık 4 bin 250 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu doğrultuda, örnek bir bilezik üzerinden gösterecek olursak, 22 ayar bir bileziğin ortalama fiyatı 50-60 bin liradan başlıyor. Biz ise bu bileziğin imitasyonunu sadece 500 liraya satıyoruz. Pirinç madenden yapılmış olup, görüntü olarak altınla birebir aynıdır. Tek farkı, iç madeninin altın olmaması; dış kaplaması altın suyuyla yapılıyor" dedi.

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"İMİTASYON ÜRÜNLERE YÖNELİM OLDUKÇA FAZLA"

Kuyumcu esnafı Ayhan Bağdur ise düşük bütçeli bir düğünün maliyetinin yaklaşık 500 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi. Altının yıllar içinde yüksek meblağlara ulaşmış olması, insanları doğal olarak alternatif arayışlara ittiğini ifade eden Bağdur, "Özellikle gerçek altın olmayan, imitasyon ürünlere yönelim oldukça fazladır. Zaten insanlar genellikle düğünden hemen sonra altınları bozdurdukları için işçilikli ürünlere de fazla ilgi göstermiyorlar. Bu nedenle çoğu kişi, nasıl olsa satacağız diyerek imitasyon ya da sahte ürünlere yöneliyor" diye konuştu. (İHA)

AW474012_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.225,19
4.225,67
% 0.9
15:44
Ons Altın / TL
130.678,17
130.705,13
% 0.34
15:58
Ons Altın / USD
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3.335,21
% 0.35
15:58
Çeyrek Altın
6.760,30
6.908,96
% 0.9
15:44
Yarım Altın
13.478,34
13.817,92
% 0.9
15:44
Ziynet Altın
27.041,19
27.551,34
% 0.9
15:44
Cumhuriyet Altını
28.155,00
28.580,00
% 0.27
15:36
Anahtar Kelimeler:
Altın düğün imitasyon takı fiyat
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