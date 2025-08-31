FİNANS

30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümden fazla alanda üretiliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Aynı gün, ilçede üretilen mangolar için coğrafi işaret belgesi başvuru süreci de başlatıldı. Yaklaşık 300 dönüm alanda üretimi yapılan mango, bölgenin iklimine uygun, az suyla yetiştirilebilen ve geleceği parlak bir meyve olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin en önemli tropikal meyve üretim merkezlerinden biri haline gelen Gazipaşa'da mango hasadı başladı. Hasadın başladığı gün, ilçede üretilen mangoların coğrafi işaret belgesi süreci de resmen başlatıldı. Tropikal meyve üretimiyle öne çıkan Gazipaşa'da, sadece mangonun üretildiği alan 300 dönümü aştı. İlk hasat, Çobanlar Mahallesi'nde 65 dönümlük mango bahçesinde gerçekleştirildi. Hasada, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya ve Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat katıldı. Kaymakam Korkutata, bahçede ilk mango hasadını gerçekleştirerek sezonun üreticiye hayırlı olmasını diledi.

30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümden fazla alanda üretiliyor 1

300 AĞAÇLA BAŞLAYIP 700 AĞACA ULAŞTI

Üretici Ahmet Karagöz, 2019 yılında başladıkları üretim serüveninde bugün 7000 mango ağacına ulaştıklarını belirtti. Sadece bir türde değil, birden farklı türde üretim gerçekleştirdiklerini belirten Karagöz, "İlk 2019 yılında 300 ağaçla başlamıştık. Şu an 65 dönüm arazide 7000 mango ağacı ektik. Şu an 36 dönüm yerde hasat yapmaktayız. 6-7 tane çeşitle bu işi götürüyoruz" dedi.

30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümden fazla alanda üretiliyor 2

"ÜRETİM ZAMANINDA İTHALAT YAPILMASIN"

Mangonun gelecek vaat eden bir meyve olduğunu belirten Karagöz, üreticilerin desteklenmesi için hasat zamanında devletin mango ithal etmemesi gerektiğini savundu. Karagöz, "Geleceğini düşündüğümüz bir meyve. Sadece devletten istediğimiz; ithalatın bizim buradaki üretim zamanlarında yapılmaması. Çiftçilerimize az işçilik, az su ve maliyeti az olan bir meyve. Geleceğini düşündüğümüz bir meyve" dedi.

30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümden fazla alanda üretiliyor 3

"GAZİPAŞA İKLİMİNE UYGUN, AZ SUYLA ÜRETİLEBİLİYOR"

Mango serasında görevli Ayşe Aykal ise farklı dönemlerde farklı türlerin hasat edildiğini belirterek, "Şu anda hasadını yaptığımız türümüz Naomi. Temmuz ayında hasadı başlayan Maya var. Birinci hasada onunla başlıyoruz. Arkasından Tommy, Osthun, Keitt geliyor. Başka Japonya'dan gelen Irwin. Onun daha hasadına geçmedik. Fide aşamasında. Mango, Gazipaşa'nın iklimine uygun bir çeşit. 3 güne bir ya da haftada bir sulaması yapılıyor" dedi.

30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümden fazla alanda üretiliyor 4

300 DÖNÜMLÜK ALANDA ÜRETİLİYOR

Hasat programına katılan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata ise "Gazipaşa'da yaklaşık 30 sene önce ilk mango üretimi denemesi yapıldı ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bugün yaklaşık 300 dönüm civarında üretimin yapıldığı ve yaklaşık 10 civarında üreticinin olduğu bir bölgedeyiz. Mango gerçekten tropikal ve mikroklima gerektiren bir ürün. Dolayısıyla Gazipaşa'nın iklimi buna çok müsait. Ülkemiz coğrafyasında belki de en müsait olan yerlerden birisi Gazipaşa. Biz de bugün mango hasadındayız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümden fazla alanda üretiliyor 5

COĞRAFİ İŞARET BELGESİ BAŞVURUSU

Mango üretimiyle ilgili bölgenin potansiyelini vurgulayarak coğrafi işaret sürecinin başlatıldığına dikkat çeken Selami Korkutata, "Biz de bunu değerlendirerek coğrafi işaret belgesi sürecini başlatıyoruz. Mango üretiminin hem markalaşma yolunda hem de üretiminin arttırılması yönünde bu potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere coğrafi işaret belgesinin bugün itibariyle başvuru sürecini başlattık. Coğrafi işaret belgesini aldıktan sonra ne olacak. Tabii ki bu bölgedeki mangoların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilinirliği ve kalitesi kendini tescillemiş olacak. Vatandaşlarımızın da bunları bilmesiyle beraber üretimin arttırılması ve markalaşma yolunda önemli bir yol kat edilecek" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

