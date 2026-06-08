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Tek başına üretiyor: Sattığı ülkeleri saya saya bitiremedi

Gaziantep'te 9 yaşından bu yana ayakkabı sektöründe çalışan 54 yaşındaki saya ustası Arif Eriş, 12 metrekarelik atölyesinde deriden ürettiği ayakkabı parçalarını Kanada'dan Almanya'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediyor.

Tek başına üretiyor: Sattığı ülkeleri saya saya bitiremedi

Gaziantep'te 9 yaşında başladığı sayacılık mesleğini yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle sürdüren 54 yaşındaki saya ustası Arif Eriş, küçük atölyesinde yıllardır alın teriyle çalışmaya devam ediyor. Ayakkabı, terlik ve spor ayakkabıların üst kısmının hazırlanıp dikilmesini kapsayan sayacılık mesleğini yıllardır aynı özveriyle sürdüren Eriş, 12 metrekarelik atölyesinde deriden ürettiği ayakkabı saya parçalarını yurt dışına gönderiyor.

Tek başına üretiyor: Sattığı ülkeleri saya saya bitiremedi 1

TEKNOLOJİYE DİRENİYOR, GÜNLÜK 15 İLA 20 ÇİFT AYAKKABI PARÇASI ÜRETİYOR

Teknolojinin hızla gelişmesine rağmen el emeğinden vazgeçmeyen Eriş, geleneksel yöntemlerle üretim yaparak kaliteyi ön planda tutuyor. Tek başına çalıştığı atölyesinde günlük ortalama 15 ila 20 çift ayakkabı sayası üreten Eriş'in ürünleri, Kanada ve ABD başta olmak üzere Almanya, İsviçre ve Estonya gibi birçok ülkeye ulaşıyor.

Tek başına üretiyor: Sattığı ülkeleri saya saya bitiremedi 2

"SAYACILIK, AYAKKABILARIN DİKİM AŞAMASIDIR"

Sayacılık mesleğini anlatan Arif Eriş, üretimde genellikle dana derisi kullandıklarını belirterek, "9 yaşımdan bu yana ayakkabıcılık sektörünün sayacılık mesleğindeyim. Sayacılık mesleği, günlük hayatta kullandığımız ayakkabı, terlik ve spor ayakkabıların dikim aşamasıdır. Bu sektörde kullanılan deri değişiklik gösterir ama biz dana derisi kullanıyoruz. Bu derinin özelliği ayakta dayanıklı olması ve ter ile koku yapmamasıdır. Dolayısıyla kullanıcılar açısından oldukça tercih edilen bir üründür" dedi.

Tek başına üretiyor: Sattığı ülkeleri saya saya bitiremedi 3

"12 METREKARELİK ATÖLYEDEN DÜNYAYA AÇILIYORUM"

12 metrekarelik atölyesinde tek başına üretim yaptığını belirten Eriş, ürünlerini birçok ülkeye ihraç ettiğini söyledi. Eriş, "Günlük yaklaşık 15-20 çift üretim yapıyoruz. 12 metrekarelik bir atölyede tek başıma çalışıyorum. Çünkü son yıllarda çıraklık ve kalfalık yapan gençler kalmadı. Mesleğe eleman yetiştiremiyoruz. Ancak bu küçük atölyede ürettiğim ürünleri yurt dışına ihraç ediyorum. Başta Kanada ve Amerika olmak üzere Almanya, İsviçre, Estonya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Tek başına üretiyor: Sattığı ülkeleri saya saya bitiremedi 4

"TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE ÇIRAKLAR GELMİYOR"

İşini severek yaptığını söyleyen Eriş, meslekte eleman yetiştirilememesinin önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, "İşimi severek yapıyorum. Parçaları bir araya getirip bir ürün ortaya çıkardığımda mutlu oluyorum. Ürünleri üretirken kendim giyecekmişim gibi özen gösteriyorum. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Ancak son yıllarda meslek yavaş yavaş yok olmaya başladı. Çırak yetiştiremiyoruz. Teknoloji geliştikçe gençler bu işe ilgi göstermiyor. Biz de elimizden geldiğince mesleğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat satış üretim
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