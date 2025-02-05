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350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! Hızla yayılan o çılgınlık fiyatı etkiledi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 12:04
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Önceki yıl fıstığın kilosunu 350 liraya varan fiyatlardan satan ve 2024'te aniden 170-180 liraya düşen fiyatla mağdur olan Şanlıurfalı çiftçiler, "Dubai çikolatası" çılgınlığıyla üreticiden çıkış fiyatının tekrar 280 liraya çıkmasıyla daha fazla zarar görmekten kurtuldu.

350 TL'ye satılırken 1 yıl sonra 170 TL'ye düştü! Hızla yayılan o çılgınlık fiyatı etkiledi

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği'nin yeni başkanı Faruk Akbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da resmi rakamlara göre kayıtlı olarak 20 bin 455 fıstık üreticisi bulunduğunu söyledi. İl genelinde meyve veren ağaç sayısının 24 milyon 877 bin olduğunu belirten Akbaş, ağaç başına verimin ise 7,22 kilogram olarak gerçekleştiğini anlattı.

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"DUBAİ ÇİKOLATASI FIRTINASI İLE 280 LİRAYA ÇIKTI"

Meyve vermeyenlerle birlikte Şanlıurfa'da yaklaşık 45 milyon fıstık ağacı bulunduğunu vurgulayan Akbaş, şöyle konuştu:

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"Bu yıl resmi rekoltemiz yaklaşık 180 bin ton oldu. Türkiye üretiminin önemli bölümünü biz karşılıyoruz. 2023'te fıstığı kilosu 350 liradan sattık. Son bir yılda tarımsal girdi fiyatları çok arttı. Biz bu rakamın üzerinde satmayı beklerken fiyatlar 170-180 liraya çakıldı. Hasat ile fiyatlar aniden 180 liranın altına geriledi. Üreticinin beklemediği bir durumdu. Dubai çikolatası fırtınası ile 280 liraya çıktı. Bu fırtına çıkmasaydı fıstık üreticileri çok mağdur olmuştuk. Benzer fırtınalara ihtiyacımız var. Katma değer oluşturulmalı ve yeni alanlar açılmalı. Aksi halde önümüzdeki yıllarda meyve veren ağaçların artmasıyla bu sıkıntı daha fazla olacak."

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Şu anda Şanlıurfa'da fıstığın üreticinin elinden kilosu 280 liradan çıktığını anlatan Akbaş, şunları söyledi:

"En büyük sıkıtımız bu işin hamallığını yapıyoruz. Türkiye'deki fıstığın önemli bölümünü üretmemize rağmen piyasada söz sahibi değiliz. Fıstık üreticilerimiz Antep'teki üç spekülatörün vicdanına terk edilmiş durumda. Fıstık baronları fıstık depoluyor. İstedikleri zaman fiyatı artırıyor, istedikleri zaman düşürüyor. Bu dalgalanmada üretici elindekinden oluyor, zarar ediyor. Bu konuda çalışmalara başladık. Üreticilerimizi bu baronların eline bırakmayacağız, bu konunun takipçisi olacağız."

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
fıstık Şanlıurfa Dubai çikolatası
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