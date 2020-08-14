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38 rakımda kivi üretti, 'olmaz denileni oldurduk' dedi

KOBİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Mersin 'de, normal şartlarda 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kivi, 38 rakımda yetiştirildi. Üretici Alper Ersoy'un ürettiği kiviler, sahil bölgeleri için alternatif ürün haline geline gelirken, "Olmaz denileni oldurduk. 2 yaşında ağaçlarımız meyve vermeye başladı" dedi.

Anavatanı Çin olan ve alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan, nemi sevdiği gibi yüksekliğe de ihtiyaç duyan kivi, 600 metre ve üzeri rakımda yetişiyor. Mersin'de sıkça üretimi yapılan kivi, ilk kez deniz seviyesine kadar indi. Üretici Alper Ersoy, Ziraat Mühendisleri Deniz Gürbüz ile Hacı Murat Berksoy'un desteğiyle merkez Yenişehir ilçesinde 38 rakımda kivi üretmek için tesis kurdu. 2018 yılında 6 dönüm üzerine kurulan tesiste, ağaçlar ikinci yılında meyve vermeye başladı. Tesis üzerinde yaklaşık 400 ağaç ile kivi üretimi yapmak için girişimde bulunduklarını belirten üretici Alper Ersoy, "38 rakımda kivi yetiştirmeyi başardık. Olmaz denileni oldurduk. 2 yaşında ağaçlarımız meyve vermeye başladı. Bu yıl 400 kilo civarında ürün bekliyoruz ama seneye 6 dönümden 20 ton ürün almayı hedefliyoruz. Üreticilere örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Çiftçilikte önemli olan para kazanmak ve para kazanılacak cinsleri yetiştirmek. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

'KİVİ İTHALATINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ'

Üretici Ersoy'a destek veren Ziraat Mühendisi Hacı Murat Berksoy da kivinin sahil bölgeleri için katma değeri yüksek alternatif ürün haline geldiğini söyledi. Kivi üretiminin Çin'de yaklaşık 2 milyon ton, Fransa'da 500 bin ton, ülkemizde ise 60 bin ton civarında üretildiğini belirten Berksoy, "Ülkemizin kivi açığını kapatmak için yurt dışından kivi ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bizim de hedefimiz yurt dışından ithalat yapılan özellikle erkenci dönemde kivi üretimini gerçekleştirmekti. Bu nedenle Mersin'de 150 metreye kadar olan rakımlı bölgede kivi üretmeye karar verdik. Şu anda ikinci yılımız ve ilk ürünlerimizi aldık. Amacımız yurt içindeki ithalatı azaltmak ve içerideki üreticilere fırsat yaratmak. Amacımız 500- 600 rakımın üzerinde çok daha güzel meyve veren kivi ağacını yetiştirmekti. Bunun da kendi içinde zorlukları vardı ama biz bilgimizle, tecrübemizle bunu aştık ve şu anki haline getirdik. Burada normalde bir kivi bahçesi büyüdüğünde dekara 5- 6 ton civarında ürün veriyor. Bizim sahildeki hedefimiz ise 3 ton civarında ürün almak. İkinci yılımızda ilk ürünleri almayı başardık. Yaklaşık 500 kilo ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren de çok büyük rekoltelere çıkacağız. Bunu da sahildeki üreticilerimize gösterebilirsek onlar da kendi ürün çeşitliliğine yeni bir ürün eklemiş ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar" diye konuştu.

'KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ AİLELERE ALTERNATİF ÜRÜN'

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise şunları söyledi:

"38 rakımda kivi yetiştiriciliği yapıyoruz. Kivi birçok ilde yüksek rakımda yetişmektedir ama biz bunu deniz seviyesinde yetiştirmek istedik. Bir kivi bahçesi kurduk. Buradaki amaç daha erkenci, diğer yerlerden 1 ay erken ürün elde etmek. Hem ticaret hem de ihracat yönünü değerlendirdiğimizde katma değer boyutu daha yüksektir. Bölgede yeni bir istihdam alanı sağlamak istedik. Küçük ve orta ölçekli üretim yapan ailelere alternatif ürün sunmak, hem de bölgemize alternatif olarak bu ürünleri oturtmak istiyoruz. Kivi C vitamini, fosfor, potasyum yönünden çok zengin bir meyve. Kansere karşı koruyucu özelliği vardır."

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