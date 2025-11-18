FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!

İsviçre'de 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olup memleketi Yozgat'a dönen Cemal Ünal, çocukluk hayali tavukçuluğu kurduğu 5 bin kapasiteli gezen tavuk çiftliğiyle hayata geçirdi. Ünal, kurduğu 5 bin kapasiteli gezen tavuk çiftliğinde günde 3 bin 500 yumurta üretiyor.

4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!

Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ünal, 40 yıl önce çalışmak için gittiği İsviçre'den geçen yıl doğduğu topraklara geri döndü. Çocukluk hayalini memleketinde gerçekleştirmek isteyen Ünal, Alicik köyünde babasından kalan yaklaşık 50 dönümlük arazide 5 bin kapasiteli gezen tavuk çiftliği kurdu.

4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor! 1

MARKETLERE SATIYOR

Ünal, inşaatına 2024'te başladığı çiftliği 4 ay önce tamamlayarak yumurta üretimine başladı. Tüm prosedürleri yerine getirerek organik yumurta üretim belgesini de alan Ünal, günde ürettiği ortalama 3 bin 500 yumurtayı ilçedeki marketlere pazarlıyor.

Ünal, tavuklarla ilgilenmenin moral olduğunu, hayvanların kendisine gençleşme hissi verdiğini söyledi. Çocukken tavukları çok sevdiğini anlatan Ünal, içinde kalan bu hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bütün hayvanları sevdiğini ancak tavuklar insana daha yakın olduğu için onları daha çok sevdiğini dile getiren Ünal, "Tavuklar bir çocuktan daha fazla bakım istiyor. Suyu, yemi, vitamini, tamamen ilgi istiyorlar" dedi.

4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor! 2

Çiftliğin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Ünal, şunları paylaştı:

"Burada 3 kişi çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan biri düzenli olarak kümese giriyor. Biz kümesin içine girmiyoruz. Arkadaşımız kovalarla yumurtaları toplayarak çalışma alanına getiriyor. Biz de diğer arkadaşımızla yumurtaları temizleyerek dijital terazide tartıp sınıflandırıyoruz. Daha sonra paketliyoruz. Telefonla sipariş verenlere de servis aracımızla teslimat yapıyoruz. Arazimiz yaklaşık 50 dönüm büyüklüğünde ve tamamen tel örgüyle çevrili durumda. Yabani hiçbir hayvan içeri giremez"
4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor! 3

"MEMLEKETE GELİP İŞ YAPMAK İYİ BİR ŞEY"

Ünal, tavukların günlük yaklaşık 500 kilo yem tükettiğini belirterek, hava koşullarına göre dışarı çıkma saatlerini ayarladıklarını, hava karardığında ise tavukların kümese döndüğünü anlattı.

Memleketinde üretim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ünal, "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da sesleniyorum. Gerçekten orada zor koşullarda çalışmaktansa memlekete gelip iş yapmak iyi bir şey. Burada çalışarak hem kendime hem memleketime hizmet ediyorum. Yanımda çalışan 2 kişiye de ekmek kapısı oldum. Onların sigortaları var, kazançlarıyla evlerine ekmek götürüyorlarsa ne mutlu bana" diye konuştu.

Ünal, köy halkının kendisine destek verdiğini, böyle bir girişimde bulunduğu için teşekkür ettiklerini vurguladı.
4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor! 4

KÖYLÜYE EKMEK KAPISI OLDU

Memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal, "Köylüler de aynı düşüncede. 'Çok güzel iş kurdun, bize ekmek kapısı oldun.' diyorlar. Benim gibi 10 kişi çıkıp köyümüze hizmet etse dışarıyla ne işi var, ekmek kapısı işte" dedi.

Çiftlikte çalışan 29 yaşındaki Rıdvan Yener de köyünde çalışma fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, Cemal amcam böyle bir iş imkanı sağladı. Çalışıyoruz, evime ekmek götürüyorum. İnşallah bu yaz evlenmeyi düşünüyorum ve köyde yaşamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'ten uygun fiyatlı uçak bileti! Tarihler belli olduAJet'ten uygun fiyatlı uçak bileti! Tarihler belli oldu
Ondan görenler de başladı! 'Talebe zor yetişiyoruz'Ondan görenler de başladı! 'Talebe zor yetişiyoruz'

Anahtar Kelimeler:
yumurta Çiftlik İsviçre market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.