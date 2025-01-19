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  4. '5 aile bu işten ekmek yiyoruz' Kilosu 300 TL! Herkes gelip onlardan alıyor

'5 aile bu işten ekmek yiyoruz' Kilosu 300 TL! Herkes gelip onlardan alıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.01.2025 10:39
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Şırnak’ta toplanan susamlar su değirmeninde işlenerek tahin haline getirilip sofralara ulaştırılıyor. İşletme sahibi Emine Bayat "Ustalığı çok zor, yıllardır bu işi yapıyoruz. 5 aile bu işten ekmek yiyoruz" derken Koçer Bayat ise 13 yıldır bu değirmende çalıştığını belirterek, "Kilosunu 300 liradan satıyoruz" ifadelerini kullandı. Emine Bayat kent genelinde herkesin gelip buradan tahin aldığını söyledi.

'5 aile bu işten ekmek yiyoruz' Kilosu 300 TL! Herkes gelip onlardan alıyor

İl ve ilçelerde üretilen tonlarca susam toplanarak, merkeze bağlı İkizce köyündeki su değirmenine getiriliyor. Su değirmeninde ilkel yöntemlerle yapılan tahin, daha sonra sofralara ulaştırılıyor.

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"KENT GENELİNDE HERKES GELİP BURADAN TAHİN ALIYOR"

İşletme sahibi Emine Bayat, yıllardır bu işi yaptıklarını, kent genelinde herkesin gelip buradan tahin aldığını söyledi.

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"5 AİLE BU İŞTEN EKMEK YİYORUZ"

Bayat, "Tarlalarımızda yetiştirdiğimiz susamların hepsi doğal. Ustalığı çok zor, yıllardır bu işi yapıyoruz. 5 aile bu işten ekmek yiyoruz. Devletimiz destek verirse işimizi büyütmek istiyoruz’’ dedi.

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"KİLOSUNU 300 LİRADAN SATIYORUZ"

Koçer Bayat ise 13 yıldır bu değirmende çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızın ekmek teknesidir. 5 aile geçimini bu değirmenden sağlıyor. Kilosunu 300 liradan satıyoruz. Köylerden, ilçelerden topladığımız susamları buradaki doğal su değirmeninde kızartıp tahin yapıyoruz. Devletimiz destek verirse işimizi büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
tahin Şırnak fiyat
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