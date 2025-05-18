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50 bin TL'den 280 bin TL'ye ücret çıktı! Kolları sıvadı '31 bin TL'ye mal ediyorum'

Son dönemde boya, badana ya da tadilat işlerinde usta bulmak zorlaşırken hem de usta bulunduğunda ortaya çıkan maliyet ve işçilik ücretleri dudak uçuklatmaya başladı. Bu nedenle pek çok kişi kolları sıvayarak işlerini kendi kendine halletme yoluna gitmeyi deniyor. Evine elektrik tesisatı yaptırmak isteyen bir kişi farklı ustalardan aldığı fiyatların 50 bin TL'den 280 bin TL'ye kadar farklı rakamlarda değiştiğini belirtip sonunda da kendi yapmaya karar vererek 31 bin TL'ye mal ettiğini söyledi.

50 bin TL'den 280 bin TL'ye ücret çıktı! Kolları sıvadı '31 bin TL'ye mal ediyorum'
Hande Dağ

Son dönemde boya, badana veya tadilat için usta bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bulunsa bile dudak uçuklatan maliyetler çıkıyor. Bu nedenle birçok kişi adeta kendi söküğünü kendi diker oldu.

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"ÇOK DEĞİŞKEN FİYATLARLA KARŞILAŞTIM"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan taksi şoförü Salih Altunışık, "Elektrik, tesisat, sıva, tuğla hepsinde çok değişken fiyatlarla karşılaştım" derken bir başkası ise "Adam bulamadığımız için her şey yükseliyor. Kendimiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"280 BİN TL İŞÇİLİK ÜCRETİ İSTEDİLER"

İş çok ama usta bulmak zor. Yaparım diyenler ise pahalıya patlıyor. Konuyla ilgili konuşan Altunışık "Aynı işe ve işçilik fiyatı olarak bir ustamız 50 bin TL istedi. Başka bir ustaya baktım 80 bin TL istedi. Daha başka bir ustaya baktık 110 bin TL. Nihayetinde bir ustaya baktık 280 bin TL işçilik ücreti istediler" şeklinde konuştu.

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Alçı boyacı olan bir kişi ise "Ben alçı boyacıyım. Ustadan ustaya değişiyor evet" dedi.

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ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRMAK İSTEYİNCE DUYDUĞU FİYATLARA İNANAMADI

Son dönemde boya badana ya da tadilat işi olanlar bir hayli dertli. Taksi şoförü Salih Altunışık da onlardan biri. Evine elektrik tesisatı yaptırmak istedi, duyduklarına inanamadı. Altunışık "Zaten sigorta kutumuz var. 4 metre yeri kırarak kabloyu alttan geçirip burada bir tane priz, bir tane duy koyacaklar. Burada da priz, bir tane duy koyacak. Banyoda zaten yerinde var. Onu da monte edecek. Bu işlem için istedikleri ücret 280 bin TL" şeklinde konuştu. Altunışık da iş başa düştü deyip kolları sıvadı.

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Yapı market sahibi Ferhat Atmaca ise "Güvenilir bir esnaftan referans alması lazım. Referanssız iş yaptırmamak gerekiyor" dedi.

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"31 BİN LİRAYA MÂL EDİYORUM"

Ustanın istediği malzemelerin fiyat listesini gösteren Altunışık "En kalitelisinden toplam 11 bin 557 lira. 20 bin lira işçilik maliyetiyle beraber 31 bin liraya mal ediyorum" dedi. Altunışık 280 bin lira istenen işi 31 bin liraya halletti. Sadece o değil, bütçesini düşünen herkes ustalığa soyunuyor.

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Atmaca da "Maliyetler çok arttığı için insanlar da bu işleri kendileri yapmaya çalışıyor. Soruyorlar, ediyorlar.
nasıl yapabiliriz diye" şeklinde konuştu.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
fiyat maliyet tadilat ücret
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