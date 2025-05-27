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50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca işletmeyi kapattı 'Müşterilerime üzülüyorum'

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik yapan güreş ağası Halil Sayı, çalışacak personel bulamadığı için yıllardır işlettiği dükkanının kepenklerini indirdi. Dükkanın camına ise "Elemansızlıktan kapattık" yazısı asıldı. Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirtti. Sayı, "Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" ifadelerini kullandı.

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca işletmeyi kapattı 'Müşterilerime üzülüyorum'
Hande Dağ

Tekirdağ Güreş Ağası Halil Sayı, 1966’dan bu yana köftecilik yaptığını ve lezzetiyle adını duyurduğunu söyledi. Ancak son yıllarda çalıştıracak nitelikli eleman bulmakta zorlandığını, vasıfsız kişilerin bile kısa sürede yüksek ücret talep ettiğini belirtti. Bunun üzerine Sayı, dükkanının camına "Elemansızlıktan kapattık" yazısı aşarak kepenk indirdi.

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"KAZANAMADIĞIM İÇİN DEĞİL, ADAM BULAMADIĞIM İÇİN KAPATTIM"

Halil Sayı, "Ben burayı neden kapattım? Bir, personelsizlikten. İki, 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zaman da herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.

Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak, "1966’dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul’dan, İzmir’den buraya geliyor ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.

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"8 KİŞİ ÇALIŞTIRDIM, 45-50 BİN MAAŞ VERDİM, YİNE DE OLMADI"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını anlattı.

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"ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ŞART, YOKSA MESLEKLER BİTER"

Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden de yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor" dedi.

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"İKİ ELİMLE GELDİM, KENDİMİ VE İŞİMİ SEVEREK BURAYA KADAR GELDİM"

"1966’da 2,5 lira ile başladım. Ne anadan, ne babadan, ne de karıdan, iki elimle geldim buraya, çalışarak. Çünkü işimi sevmişim, kendimi sevmişim" diyen Sayı, kendi çabasıyla bugüne geldiğini vurguladı. (İHA)

Hissenet
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Çırak maaş eleman personel
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