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53 yıldır bu mesleği yapıyor 'Benden sonra bitecek'

Kırşehir’de saat ustaları, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor. 53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını ifade etti.

53 yıldır bu mesleği yapıyor 'Benden sonra bitecek'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital saatler, geleneksel saat tamirciliğini bitirme noktasına getirdi. Kırşehir’de yıllardır mesleğini sürdüren saat ustaları çırak yetişmemesinden ve mesleğe ilginin kalmamasından şikayetçi. Ustalar, kendilerinden sonra mesleklerinin tamamen yok olacağını düşünüyor.

53 yıldır bu mesleği yapıyor Benden sonra bitecek 1

"BOZULAN ÇÖPE GİDİYOR"

53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını düşünüyor. Oruç, "Mesleğe başladığım yıllarda onlarca tamirci bulunmaktaydı. Bugün ise birkaç kişiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranı azaldı. Bozulan atılıyor. Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" dedi.
53 yıldır bu mesleği yapıyor Benden sonra bitecek 2

Kentte yıllardır saatçilik yapan İsmail Güneş ise, iş yerinde mesleğini öğretecek kimsenin olmamasının gelecekte tehlike oluşturacağını aktardı. Güneş, "Benden sonra bu iş bitecek. Artık kimse el işçiliği istemiyor, saat değiştiriliyor ama tamir oranı ise az" ifadelerini kullandı.

53 yıldır bu mesleği yapıyor Benden sonra bitecek 3

Saat ustaları yılların birikimi olan mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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