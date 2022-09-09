FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 53 yıldır ekmeğini ondan kazanıyor! Tanesi 800 lira

53 yıldır ekmeğini ondan kazanıyor! Tanesi 800 lira

09.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da günümüzde unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan yorgancılığı 53 yıldır el emeği ile yapan Ali Turgutlu, kış aylarının yaklaşmasıyla yorgan yaptırmak isteyen vatandaşların sipariş vermeye başladığını söyledi. Turgutlu,' Ben 65 yaşına girdim ama mesleğimi severek yaptığım için 18-20 yaşındaki gibi çalışıyorum. Çift kişilik yorgan 700-800 lira, tek kişilik yorgan ise 600 lira' diye konuştu.

53 yıldır ekmeğini ondan kazanıyor! Tanesi 800 lira

Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 65 yaşındaki Ali Turgutlu, Konya’nın Beyşehir ilçesinden hayranlık duyduğu işi öğrenmek üzere 11 yaşındayken İzmir’de bulunan ağabeyinin yanına gitti. Yorgan dikimi yapan iş yerinde çırak olarak işe başlayan Turgutlu, 23 yıl kalfa olarak çalıştı. Ali Turgutlu daha sonra Konya’ya taşınarak, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan 20 metrekarelik iş yerini açtı. 53 yıldır aynı yerde yorgancılık yapan Ali Turgutlu, “Eylül ayı geldi, yavaş yavaş kış hazırlıkları, düğün hazırlıkları başladı. 2 aya kadar bu şekilde sürer. Daha sonra bizim işler yavaşlar. Benim mesleğim zor ama ekmek paramız, mesleğimiz olunca zor kolay seçmiyoruz. O yüzden elimizden geldiğince kolay yapmaya çalışıyoruz” dedi.

AW708527_01

“MESLEĞİMİ SEVEREK YAPTIĞIM İÇİN 18-20 YAŞINDAKİ GİBİ ÇALIŞIYORUM”

Turgutlu, "Benim diktiğim yorganlar çok emek olduğu için uzun sürüyor, ortalama 7 veya 8 saat sürüyor bir yorgan dikimi. O da en hızlı çalışırsam o kadar sürüyor, tabii bunu 2-3 saatte dikenler de var. Bu süre zarfında hazırlık aşamamızda yorgan dikimi için kumaş alıyoruz, yüzünü çatıyoruz, yününü atıyoruz, getirip tartıp kumaşa yünü doldurup sopalayıp dikim aşamasına geçiyoruz. Benim için gerçekten zor oluyor, zorlanmaya başladım ama işimi severek yaptığım için düzgün oluyor. Ben 65 yaşına girdim ama mesleğimi severek yaptığım için 18-20 yaşındaki gibi çalışıyorum. Çift kişilik yorgan 700-800 lira, tek kişilik yorgan ise 600 lira” diye konuştu.

AW708527_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosunu 4 liradan satıyor! Tonlarca satıyorKilosunu 4 liradan satıyor! Tonlarca satıyor
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAvrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Konya yorgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel yurtlara yüzde 5 zam sınırı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel yurtlara yüzde 5 zam sınırı

Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken sözler! O tarihi işaret etti

Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken sözler! O tarihi işaret etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

Gören anlamadı! Marketin ortasında eğildi, iç çamaşırını kokladı

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.