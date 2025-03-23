750 bin tane üretiliyor! Doğaya salınacak 'Ciddi ekonomik kayıplara yol açtı'

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, samuray arısı üretimi için kışlaklardan 100 bin adet kahverengi kokarca topladı.

Enstitüde bulunan 4 laboratuvardaki bölmelere yerleştirilen kahverengi kokarcalardan elde edilen yumurtalardan parazitoit üretimi gerçekleştiriliyor.

KAHVERENGİ KOKARCA İLE MÜCADELE İÇİN DOĞAYA BIRAKILACAK

Enstitü tarafından üretilecek 750 bin samuray arısı, haziran ayı içinde Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya bırakılacak.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı AA muhabirine, kahverengi kokarcanın 300'ün üzerinde bitki türünden beslenerek ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını söyledi.

Bayraklı, enstitünün kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalarda koordinatör olarak görev aldığını anlattı.

Bayraklı, "Enstitü, etkin mücadele yöntemlerini araştırmanın yanı sıra parazitoit üretimi de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2021 yılında Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kurulmuş ve İtalya'dan Trissolcus japonicus (samuray arısı) adlı yumurta parazitoiti ithal ederek üretim ve salım çalışmalarına başlanmıştır." dedi.

SAMURAY ARISI ÜRETİMİ İÇİN 4 İKLİMLENDİRME ODASINDA 20 PERSONEL TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

Doç. Dr. Bayraklı, enstitüde geçen yıl 207 bin parazitoit üretimi yapıldığını ve 34 şehirde salındığını hatırlattı.

Doç. Dr. Bayraklı, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2025 yılı hedefi ise 1 milyon parazitoit üretimi gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda kapasitemiz 5 kat artırılmıştır. Enstitümüz 4 iklimlendirme odasında 20 personel ile tam kapasite çalışarak 100 bin kahverengi kokarca yumurtasından 750 bin parazitoit üretimi gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölümü'nde görevli Şeyma Çakır ise üretim konusunda bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Trissolcus japonicus üretimi için kahverengi kokarcalarının yumurtalarına ihtiyacımız var. Kahverengi kokarcaları kışlaklardan topladıktan sonra laboratuvardaki kafeslerin içine dişi erkek ayrımı yapacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra besinlerini günlük değiştirerek yumurtlamasını sağlıyoruz. Sonra kahverengi kokarcanın yumurtalarını yapraklar üzerinden topluyoruz. Yumurtaları kayıt altına alıyoruz. Sonrasında eksi 80 dereceye koyuyoruz. Buraya koymamızın sebebi kahverengi kokarcanın yumurtası içindeki embriyonun ölümünü sağlıyoruz. Eksi 80 dereceden çıkarttıktan sonra artık yumurtadan kahverengi kokarca çıkmıyor. Bizim amacımız da bu yumurtalardan parazitoit olan Trissolcus japonicusun çıkışını sağlamak. Küçük tüplerin içine yumurtaları yerleştirerek Trissolcus japonicusun bu yumurtalardan çıkmasını sağlıyoruz." (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır