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  4. 85 yaşında, 66 yıldır ayak gücüyle bu işi yapıyor! 7 çocuk büyüttü

85 yaşında, 66 yıldır ayak gücüyle bu işi yapıyor! 7 çocuk büyüttü

13.08.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan 85 yaşında bıçak bileyicisi Mustafa Turan, 66 yıldır işini aşkla yapıyor. Mesleği sayesinde 7 çocuk büyüten Turan, işini ilk günkü istekle yapmaya devam ediyor.

85 yaşında, 66 yıldır ayak gücüyle bu işi yapıyor! 7 çocuk büyüttü

İlçeye bağlı Kömür Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Turan, 1955 yılından beri, 66 yıldır bıçak bileyerek geçimini sağlıyor.

AYAK GÜCÜYLE ÇALIŞTIRIYOR

Çocuklarına da mesleğini öğrettiğini söyleyen Mustafa Turan, “1955 yılında bir demir atölyesinden ayak gücü çalışan bıçak bileme çarkı yaptırdım.

İnsan gücü ile çalışan bu çark sayesinde gerek Tomarza İlçe merkezinde ve gerekse Tomarza İlçesine bağlı onlarca köyü at arabası ile köy köy gezerek bıçakları bileyerek evinin geçimini sağladım.

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Zamanla teknolojinin gelişmesi ile birlikte bizlerde elektrik ile çalışan bıçak bileme makineleri alarak halen bıçak bileyerek evimin geçimini sağlıyorum. 4 oğluma bu mesleği öğrettim. Onlarda bu mesleği işlerinden arta kalan zamanda yapıyorlar.

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Yanımda bekar olarak bir oğlum kaldı, diğerleri hepsi evlenip çoluk-çocuğa karıştı. Yaşlanmama rağmen elimden geldiği kadar yanımda kalan oğlumla bu işi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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Kayseri
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