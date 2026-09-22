Adana’da beyaz altın mesaisi başladı! Kilosu 40 liradan satılıyor

Adana'da halk arasında "beyaz altın" olarak adlandırılan pamukta yılın ilk hasat heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin ilk turfanda pamuğunun yetiştirildiği kentte, Karataş ilçesinin denize yakın bölgelerinde biçerdöverler tarlalara girdi. Yağışların etkisiyle rekoltenin yüksek olması beklenirken, pamuk kilogram başına 40 liradan alıcı buluyor.

Bir dönem pamuk ağalarıyla anılan ve geniş tarım arazileriyle bilinen Adana'da başlayan hasat, yalnızca tekstil sektörü açısından değil, farklı sanayi kolları için de önem taşıyor. Pamuğun lifi tekstil sektörüne, çekirdeği yağ ve yem sanayisine, linteri kağıt sanayisine, küspesi ise hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

ADANA PAMUK ÜRETİMİNDE BEŞİNCİ SIRADA

Stratejik tarım ürünleri arasında gösterilen pamuk üretiminde Adana, Türkiye genelinde beşinci sırada bulunuyor. Çukurova'da ürün çeşitliliğinin artması, pamuk fiyatlarındaki düşüş ve yükselen girdi maliyetleri nedeniyle bu yıl ekim yapılan alan 58 bin dönüme kadar geriledi.

Bölgede bazı çiftçiler ise pamuk dışında başka ürün yetiştirilemeyen arazilerde üretime devam ediyor. Çukurova'da bu nedenle yalnızca pamuk ekerek tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçiler bulunuyor. Adana'da bu sezon yaklaşık 230 bin ton pamuk rekoltesi elde edilmesi bekleniyor.

"DESTEĞİN DAHA ÇOK ARTIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk fiyatlarının dünya piyasalarındaki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirtti.

Doğan, "Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları doğrudan dünya pamuk fiyatlarından etkilenmektedir. Şu anda pamukta dönüme bin 652 lira destek veriliyor. Bu verilen desteğin daha çok artırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ÇORAK ARAZİLER İÇİN POZİTİF AYRIM TALEBİ

Adana'da pamuk ekiminin yalnızca Ceyhan ve Karataş ilçelerinde yapıldığını aktaran Doğan, özellikle başka ürünlerin yetişemediği alanlarda pamuk üretiminin sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Doğan, "Karataş ve Ceyhan bölgesinde çorak, hiçbir ürünün yetişmediği yerde çiftçimiz pamuk ekiyor. Ancak iki yıl bir ürünü ektiğinizde üçüncü yıl aynı ürünü ekince destek alamıyorsunuz. Fakat burada buğday ve ayçiçeği yetişmiyor. O nedenle bu bölgelere pozitif bir ayrım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

400 KİLOGRAM ÜRÜNDE HESAP ORTAYA ÇIKTI

Pamuk fiyatının kilogram başına 40 lira olduğunu belirten Doğan, üreticinin maliyet ve gelir hesabını da paylaştı. Çiftçinin dönüm başına 400 kilogram ürün beklediğini ve üretim maliyetinin dönüm başına 15 bin liraya ulaştığını söyleyen Doğan, mevcut piyasa fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya dikkat çekti.

Doğan, "Buradan çiftçimiz 400 kilogram ürün beklemekte. Dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçimiz buradan 400 kilogram aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira ve 16 bin lira yapıyor. Ancak çiftçimiz verilen destek kadar para kazanıyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır