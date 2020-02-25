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Ahırda başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişemiyor! Kilosunu 3 liradan satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 25.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde fabrika işçisi olarak çalışan 30 yaşındaki İsmet İnanlı, bahçesindeki meyve ağaçları için ahırda üretimine başladığı solucan gübresinde talebe yetişemez hale geldi.

Uzun yıllar yaşadığı Gaziantep'te işleri yolunda gitmeyen İnanlı, yaklaşık 4 yıl önce baba ocağı Karaköprü ilçesi kırsalındaki Sarım Mahallesi'ne döndü. Bir süre sonra fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan İnanlı, köydeki bahçesinde bulunan meyve ağaçları için gübre üretimi kararı aldı.

Ahırda başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişemiyor!

Arkadaşının tavsiyesi üzerine solucan gübresiyle ilgili araştırmalar yapan İnanlı, yaklaşık 1,5 yıl önce 50 metrekarelik ahırda solucan gübresi üretimine başladı.
Üretime 50 bin Kaliforniya solucanıyla başlayan İnanlı, daha sonra bu sayıyı artırdı.
İsmet İnanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada asgari ücrete çalıştığını belirterek, solucan gübresi üretiminin bir süre sonra kendisi için ek gelir haline geldiğini söyledi.
Üretime başladığı dönemlerde ailesinin kendisiyle dalga geçtiğini anlatan İnanlı, şunları kaydetti:
"Bu işe satmak için değil de hobi olarak başladım, kendi bahçemde kullanmak için solucanları aldım. Çoğalınca satmaya başladım. İlk önce kendi fıstık ağaçlarımda kullandım. Etkisini görünce yavaş yavaş gelip alanlar oldu. Geçen sene 3 çuval alan arkadaşımız bu sene gelip 500 kilo aldı. Şu an yaklaşık bir milyon solucan var. Üretimde taleplere yetişemiyorum. İleride inşallah yerimi daha çok büyütüp daha çok üreterek taleplere yetişmeye çalışacağım. Ortalama aylık bir ton gübre üretiyorum. Kilosunu 3 liradan satıyorum."
Üretim kapasitesini artırdıktan sonra fabrikadan ayrılacağını anlatan İnanlı, "Köydeki komşulardan, restoran ve fabrika gibi iş yerlerinden çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve gibi atıkları toplayarak tesiste solucanlara yem olarak veriyorum. Çeşit çoğaldıkça gübrenin etkisi, organikliği de artıyor." dedi.
İnanlı, ürettiği gübreyi kullananlardan olumlu geri dönüşler aldığını aktararak, "Bu gübre kesinlikle toprağa zararı olmayan, faydası olan organik gübredir. Bitkinin kökünde daha uzun süreli kalıp daha çok etki gösteriyor.
Kimyasal gübre hem toprağa zararlı hem bitkiye. Belki kısa bir zaman faydası olabilir ama uzun vadeli değil. Solucan gübresinin ise uzun vadeli etkisi oluyor." diye konuştu. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa, soluacan, gübre,

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