FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Akın akın gitmeye başladılar! Yüzde 75 indirim geldi 'Kampanya yaptık'

Havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Akın akın gitmeye başladılar! Yüzde 75 indirim geldi 'Kampanya yaptık'

Balıkçı tezgahlarında oluşan yoğunluk, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Vatandaşlardan Hüsnem Şeker, "400 liradan 100 liraya düştü, vatandaş bol bol yesin" dedi.

Akın akın gitmeye başladılar! Yüzde 75 indirim geldi Kampanya yaptık 1

Balıkçı esnafı Yakup Çimen, yoğunluğun arttığını belirterek, "Fiyatlar düşük. Vatandaş yesin diye burada kampanya yaptık" ifadelerini kullandı.

Akın akın gitmeye başladılar! Yüzde 75 indirim geldi Kampanya yaptık 2

"HAMSİYE GÜN DOĞDU"

Vatandaş Ali Gündoğan ise fiyatlardaki düşüşü Karadeniz'deki hava şartlarına bağladı. Gündoğan, "Birkaç gün önce 500 liraydı, bugün 100 TL. Ev kalabalık, anca bir öğünlük balık oluyor. 100 TL'ye düşmesini ben Karadeniz'in durumuna bağlıyorum. Sular soğudu, parçalayıcı balıklar azaldı, hamsiye gün doğdu" dedi.
İHAKaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kredi faizlerini işaret etti '2026' detayını açıkladı!Kredi faizlerini işaret etti '2026' detayını açıkladı!
Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu... 'Dededen miras' iddiasıÜnlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu... 'Dededen miras' iddiası

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.