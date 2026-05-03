FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

Eskişehir'de ilkbahar yağmurlarının ardından özellikle kırsal alanlarda toprak altında yetişen ve kilogram fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasında değişen dolaman isimli mantarı bulmak için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar arayışlarına devam ediyor.

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin kırsal bölgelerinde vatandaşlar tarafından aranan ve bir mantar çeşidi olan dolaman isimli mantar çeşidini aramak isteyen vatandaşlar, uzun süreler boyunca uğraş veriyorlar. Trüf mantarların bir çeşidi olan ve toprak altında yetişen dolamanı bulmak için ucu sivri demir çubuklardan yararlanılıyor. Genellikle ilkbahar yağmurlarından sonra toprak altında yetişen mantarın kilogram fiyatı ise bin 500 ile 2 bin TL arasında değişiyor.

Altın bulsam bu kadar sevinmem Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL 1

Eskişehir'de vatandaşlar günün erken saatlerinde arayışlarına başlayıp günde yaklaşık 3 kilogram bahse konu mantarı topladıktan sonra, evlerinin yolunu tutuyor. Kimi esnaf sabah saatlerinde dükkanlarını açmadan dolaman avına başlıyor.

Altın bulsam bu kadar sevinmem Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL 2

Tadı kuzu etine benzetilen mantarın en çok közlemesi ve sote şeklinde pişirilmesi tercih ediliyor.

Altın bulsam bu kadar sevinmem Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL 3

"GÜNEŞ AÇTIĞINDA BAŞLAYIP HAVA KARARANA KADAR TOPLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Eskişehir'de sanayi esnafı olan 43 yaşındaki Alaattin Çetin, "Dolaman mantarı aslında Konya'da daha çok oluyor. Babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz için onlardan öğrendik dolaman mantarını ve toplamasını. Diğer mantarlardan farklı olarak dolaman mantarının proteini daha yüksek, etten bile yüksek proteini var. Tabii fazla tüketimi de tansiyonu yükseltiyor. Tadı kuzu etine benziyor, ekmeksiz bile yeseniz değişik doyurucu bir tadı var. Bu mantar közde yapılır, fırında, tereyağında kavurarak, yumurtayla yapılabiliyor. Sabah güneş açtığında toplamaya başlayıp hava kararana kadar toplamaya devam ediyoruz. Sadece öğlen yemek yemeye oturuyoruz. Onun dışında durmadan bütün gün topluyoruz" dedi.

Altın bulsam bu kadar sevinmem Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL 4

"ALTIN BULSAM BU KADAR SEVİNMEM"

Yaklaşık 30 yıldır dolaman arayan Fevzi Tek, "Ben 50 yaşımdayım, yaklaşık 20 yaşımdan beri topluyorum dolaman mantarını. Tadını kuzu etine benzetiyoruz ama kuzu etinden de tatlı. Kırsal bölgelerde çıkıyor çoğunlukla. Yağmur yağdıkça sayısı artıyor. Biz satmıyoruz ama arkadaşlar satarken az önce şahit oldum, kilogramını bin 500 TL'ye sattıklarına şahit oldum. Dolaman mantarını toplaması da çok zor. Mesela akşama kadar dolaşsak 3 kilo falan ancak toplanıyor. Eğer eylül-ekimde yeterince yağmur yağarsa nisanın sonundan mayısın sonuna kadar toplanıyor. Dolaman mantarını bulduğumda çok seviniyorum. Bence altından bile daha değerli. Altın bulsam bu kadar sevinmem. Doğada sessiz sakin bir şekilde toplaması da çok zevkli" diye konuştu.

Altın bulsam bu kadar sevinmem Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'da dolar fırladı! Yerel para birimi değer kaybediyorİran'da dolar fırladı! Yerel para birimi değer kaybediyor
4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,45
6.703,28
% -0.19
23:59
Ons Altın / TL
208.369,05
208.588,14
% -0.19
23:59
Ons Altın / USD
4.613,72
4.614,29
% -0.18
23:59
Çeyrek Altın
10.723,92
10.959,86
% -0.19
23:59
Yarım Altın
21.380,82
21.919,73
% -0.19
23:59
Ziynet Altın
42.895,69
43.705,39
% -0.19
23:59
Cumhuriyet Altını
44.303,00
44.973,00
% -0.01
13:01
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Altın mantar fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Konser sonrası kriz çıktı! Görüntüler hızla yayıldı

Konser sonrası kriz çıktı! Görüntüler hızla yayıldı

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.