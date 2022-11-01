FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Altın yumurtlayan tavuk! Bu yumurtalar yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira

Altın yumurtlayan tavuk! Bu yumurtalar yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira

01.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 4 yıl önce çocuklarının doğal yumurta tüketmesi için lükse kaçıp süs tavuğu alan Volkan Özcan, şimdilerde 250 anaç ile yıllık 10 bin yumurta alacağı önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Bir birinden farklı ve güzel görünümlü 25 türden 250 tavuğa sahip olan Özcan, anaçları bin 500 TL’ye kadar, yumurtalarını da yurt içinde 80, yurt dışında ise 150 TL’ye kadar satması ’altın yumurtlayan’ tavuk hikayesini akla getirdi.

Altın yumurtlayan tavuk! Bu yumurtalar yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira

Erdemli ilçesinde 2 çocuk babası Volkan Özcan, 4 yıl önce çocuklarının taze yumurta tüketmesi için eşinin isteği üzerine tavuk almaya karar verdi. İlk önce köy tavuğu almayı düşünen Özcan, sosyal medyadan paçalı, kakülleri olan süs tavuklarını görünce ’bunlarında yumurtası yenir’ diyerek onlardan almaya karar verdi. İlk önce bir çift alan daha sonra araştırma yaparak farklı cinslerini görüp onlardan da alan Özcan’ın bu durum hobisi oldu. Her geçen gün hobisi artan Özcan, süs tavuklarından aldığı yumurta ile civ civ de üretmeye başlayarak ticaretine de atıldı. Bir birinden farklı 25 cinsten 250 süs tavuğu sahibi olan Özcan geçen yıl yurt içinin yanı sıra Afrika, orta doğu ve Avrupa ülkelerine 7 bin 500 adet yumurta ile çok sayıda anaç sattı. Bu sezonda 10 bin yumurta satmayı hedefleyen Özcan, yurt içinde yumurtaların 20 ile 80 TL arasında, yurt dışında ise 7-8 dolar bandında talep gördüğünü aktardı.

0aa86511-ae51-44e2-9845-9318c17e301a

AFRİKA’DAN AVRUPA’YA KADAR GİDİYOR

Süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını anımsatan Volkan Özcan, "Evde çocuklarıma doğal yumurta yedirme hevesiyle başladı. Süs tavuklarını gördüm bundan 4 yıl önce, ’süs tavuğu yumurtası yiyelim’ dedim. Hani biraz lükse kaçmış gibi oldu ama dedim bu da yeniyor, o da yeniyor köy tavuğu yumurtası veya doğal yumurta. Daha sonra bir çift süs tavuğu aldım, merak ettim. Onun sonucunda heves arttı. Süs tavukçuluğunu o zamana kadar bilmiyordum, süs tavukçuluğu diye bir sektör olduğun öğrendim. Müstakil de evim var, çeşitli kümesler yapmaya başladım. Tahta kümesler yaptım, sağlıksız olduğunu öğrendim. Demir kümeslere dönmeye başladım. Kümeslerimi daha profesyonelleştirmeye kara verdim. Şuanda toplam 25 farklı ırkımız bulunuyor. Buna istinaden 250 anaç hayvanımız var. Tabi bunların civcivleri de mevcut. Hobi olarak başladığım süs tavukçuluğunda geçen yıl edindiğim yumurta sayısı 7 bin civarıydı. Bu yıl ki hedefimiz 10 bin civarı. Ve bu yumurtaları yurt içi ve yurt dışı olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında Afrika, Avrupa ülkeleri, Irak, Suriye ve özellikle Azerbaycan’a yoğun bir şekilde gönderim yapıyoruz. Yurt içinde de bütün illere gönderim sağlıyoruz" dedi.

01e66d6b-c18f-40a9-86ed-f119f4c6b669

YUMURTALAR YURT DIŞINA 7-8 DOLARA DİYOR

Yurt içinde ve dışında hem tavukların hem de yumurtalarının fiyatının ırka göre değiştiğine dikkat çeken Özcan, "Nadir bulunan ırklar var, ülke içinde çok bulunan ırklar var. Nadir bulunan ırklarımızın yumurtaları yurt dışında 7-8 dolar bandında gidiyor. Yurt içine de yine ırkına göre değişiyor, 20 liradan başlıyor, 70-80 liraya kadar yumurta fiyatları ülke içinde kuluçkalık olarak satılabiliyor" diye konuştu.

5866271d-bf6e-4f49-9cc4-1566b8fe43c1

Elinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında nadir bulunan ırklardan da olduğuna dikkat çeken Özcan, anaç fiyatlarının da 250-300 liradan başlayıp cinsine göre bin 500 liraya kadar satıldığını kaydetti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya dönüm noktaları olduDünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya dönüm noktaları oldu
Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyorKimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor
TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu? TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu?
Anahtar Kelimeler:
yumurta Mersin

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Nedeni G.Saray mı? Milli oyuncu köprüden atladı... İşte kulübe yazdığı son mesaj

Nedeni G.Saray mı? Milli oyuncu köprüden atladı... İşte kulübe yazdığı son mesaj

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!

Akaryakıt fiyatları Kasım ayına zamla başladı!

Emekli maaşı için asgari ücret hamlesi! Milyonlar bunu merak ediyor…

Emekli maaşı için asgari ücret hamlesi! Milyonlar bunu merak ediyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.