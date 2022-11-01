Altın yumurtlayan tavuk! Bu yumurtalar yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira

Erdemli ilçesinde 2 çocuk babası Volkan Özcan, 4 yıl önce çocuklarının taze yumurta tüketmesi için eşinin isteği üzerine tavuk almaya karar verdi. İlk önce köy tavuğu almayı düşünen Özcan, sosyal medyadan paçalı, kakülleri olan süs tavuklarını görünce ’bunlarında yumurtası yenir’ diyerek onlardan almaya karar verdi. İlk önce bir çift alan daha sonra araştırma yaparak farklı cinslerini görüp onlardan da alan Özcan’ın bu durum hobisi oldu. Her geçen gün hobisi artan Özcan, süs tavuklarından aldığı yumurta ile civ civ de üretmeye başlayarak ticaretine de atıldı. Bir birinden farklı 25 cinsten 250 süs tavuğu sahibi olan Özcan geçen yıl yurt içinin yanı sıra Afrika, orta doğu ve Avrupa ülkelerine 7 bin 500 adet yumurta ile çok sayıda anaç sattı. Bu sezonda 10 bin yumurta satmayı hedefleyen Özcan, yurt içinde yumurtaların 20 ile 80 TL arasında, yurt dışında ise 7-8 dolar bandında talep gördüğünü aktardı.

AFRİKA’DAN AVRUPA’YA KADAR GİDİYOR

Süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını anımsatan Volkan Özcan, "Evde çocuklarıma doğal yumurta yedirme hevesiyle başladı. Süs tavuklarını gördüm bundan 4 yıl önce, ’süs tavuğu yumurtası yiyelim’ dedim. Hani biraz lükse kaçmış gibi oldu ama dedim bu da yeniyor, o da yeniyor köy tavuğu yumurtası veya doğal yumurta. Daha sonra bir çift süs tavuğu aldım, merak ettim. Onun sonucunda heves arttı. Süs tavukçuluğunu o zamana kadar bilmiyordum, süs tavukçuluğu diye bir sektör olduğun öğrendim. Müstakil de evim var, çeşitli kümesler yapmaya başladım. Tahta kümesler yaptım, sağlıksız olduğunu öğrendim. Demir kümeslere dönmeye başladım. Kümeslerimi daha profesyonelleştirmeye kara verdim. Şuanda toplam 25 farklı ırkımız bulunuyor. Buna istinaden 250 anaç hayvanımız var. Tabi bunların civcivleri de mevcut. Hobi olarak başladığım süs tavukçuluğunda geçen yıl edindiğim yumurta sayısı 7 bin civarıydı. Bu yıl ki hedefimiz 10 bin civarı. Ve bu yumurtaları yurt içi ve yurt dışı olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında Afrika, Avrupa ülkeleri, Irak, Suriye ve özellikle Azerbaycan’a yoğun bir şekilde gönderim yapıyoruz. Yurt içinde de bütün illere gönderim sağlıyoruz" dedi.

YUMURTALAR YURT DIŞINA 7-8 DOLARA DİYOR

Yurt içinde ve dışında hem tavukların hem de yumurtalarının fiyatının ırka göre değiştiğine dikkat çeken Özcan, "Nadir bulunan ırklar var, ülke içinde çok bulunan ırklar var. Nadir bulunan ırklarımızın yumurtaları yurt dışında 7-8 dolar bandında gidiyor. Yurt içine de yine ırkına göre değişiyor, 20 liradan başlıyor, 70-80 liraya kadar yumurta fiyatları ülke içinde kuluçkalık olarak satılabiliyor" diye konuştu.

Elinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında nadir bulunan ırklardan da olduğuna dikkat çeken Özcan, anaç fiyatlarının da 250-300 liradan başlayıp cinsine göre bin 500 liraya kadar satıldığını kaydetti. (İHA)

