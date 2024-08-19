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Altından daha değerli arı zehrini üretmeye başladı! Kilosunu 100 bin dolara satıyorlar

19.08.2024 12:27
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Ardahan'da şarküteri işi yapan Kadir Özer, dede mesleğini seçerek arıcılık yapmaya başladı. İlk önce 10 kovanla başladığı arıcılıkta şimdi ise yaklaşık 300 kovana sahip olan Özer, sadece bal üretmekle yetinmeyerek, propolis, polen, arı sütü, apilarni, arı ekmeği ve son olarak da arı zehri üretiyor.

Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Kadir Özer, özellikle kozmetik ve sağlık sektöründe birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 100 dolardan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı. Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için arıcılık gen merkezinden elektrik cihazını alarak kovanlara yerleştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen arı zehri, daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Özer, arıcılardan hem arı zehri toplamaya hem de arı zehri üretimini öğretmeye de başladı.

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Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Özer, bu yüzden gramla satıldığını belirterek, ''Katma değerli bir ürün. Bölgemizde arıcılık getirisi olan bir meslek değil aslında. Ondan dolayı sadece arıcılık yaptığımızda kazanç elde edemiyoruz. Bu nedenle katma değeri olan bir ürüne yöneldik. Onun için de arı zehri üretmeye karar verdik. Çünkü arı zehri hem kozmetik sektöründe hem de sağlık sektöründe kullanılıyor. Bu nedenle de çok zor üretilen bir ürün olduğu için fiyatı da çok yüksek. Arılardan bir çok ürün elde ediliyor ama en değerlisi arı zehridir'' dedi.

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Arı zehrinin fiyatıyla altından daha değerli olduğunu söyleyen Özer, ''zehrin kilogramı pazarda 100 bin doları buluyor. Bunun sebebi, bu zehrin özellikle kimya sanayi, ilaç sanayi ve kozmetik alanında kullanılıyor olmasıdır. İnsan sağlığından tutun kişisel bakıma kadar bir çok alanda kullanılıyor ve her geçen gün de farklı alanlarda deneyler yapılıyor. Arı zehri üzerine makaleler yazılıp uluslararası çalışmalar yapılıyor. Labaratuvarlarda deneyler yapılıyor'' dedi.

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"ARI ZEHRİ ELDE ETMEK ÇOK BASİT"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, arı zehrinin önemi ve değerine değinerek, arıcıları bu sektöre yöneltmek istediklerini söyledi. Evliyaoğlu, ''Mevsimsel olarak bal hasadı yıldan yıla farklılık gösteriyor. Her yıl bal alınmıyor ve buradaki amacımız arılardan bal elde etmenin yanı sıra polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri üretmek lazım. Mevsimsel olarak her sezon bal elde etmek mümkün değil. Arı zehri elde etmek gerçekten çok basit ve arı zehri hem sağlık sektöründe hem de kozmetik sektöründe kullanılan bir ürün. Ve bu nedenle de çok kıymetli'' dedi.

Kaynak: İHABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
kozmetik Arıcılık zehir
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