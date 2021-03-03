FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Antalya'da can erik hasadı başladı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Antalya'da can erik hasadı başladı: Fiyatı dudak uçuklattı!

KOBİ HABERLERİ  | 03.03.2021 10:46 | Son Güncelleme

Antalya’da ilk erik hasadı Altınova bölgesinde yapılmaya başladı. Türkiye’nin ilk erik hasadı rekorunu 3 yıldır üst üste kuran Cengiz Avcı, yine ilk erik hasadını yaparak 100 gram eriği 100 TL’den satışa sundu. Avcı ilk müşterilerinin yurt dışından geldiğini açıkladı.

Antalya'da can erik hasadı başladı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Antalya’nın Altınova Mahallesi’nde içerisinde 200 can erik ağacının bulunduğu serasında erik üreten Cengiz Avcı, ilk hasatta 50 kilogram meyve almayı planladıklarını, ikinci gelen çiçekten 3 ton erik elde ederek Almanya ve İngiltere’ye ihraç edeceklerini söyledi.

CAN ERİK HASADINDA YARIŞ

Üç yıldır ilk erik hasadı Türkiye rekorunun kendisine ait olduğunu kaydeden Avcı, “Hasada bir hafta önce başladık. Mersin’le başa baş giderken bazı teknik değişikliklerle Mersin’den 1,5 ay daha öne çektik. Verimde biraz düşüş olmasına rağmen bu yıl 26 Şubat’ta meyvelerimiz çıktı. Arkasından da ikinci ürünümüzü almayı hedefliyoruz, ağaçlarımız çiçekte meyvelerimiz geliyor” dedi.

erik (2)

İLK MÜŞTERİLER DUBAİ VE RUSYA'DAN

Talebe göre hasat yaptıklarını dile getiren Avcı, “Talep ve ihtiyaca göre hasat yapıyoruz. Yurt dışından Dubai ve Rusya’dan müşterilerim var. Onların isteklerine cevap veriyorum. Küçük kaselerde veya 3 kilogram-5 kilogram olarak gönderiyorum” diye konuştu.

100 GRAM ERİK 100 TL!

Soğuk hava deposundaki eriklerin taze erikle kıyaslanmasının mümkün olmadığının altını çizen Cengiz Avcı, “Eriklerimiz dalından koptu ve tazedir. Şu an 60 gramlık kaselerimizi 70 TL’den satışa sunduk. 100 gramlık kaselerimizin fiyatı da 100 TL’den satışa sunuldu. 100 gramda 18 tane erik var. Üç tane eriğe 100 TL istemiyoruz. Soğuk hava deposundan değil, eriklerimiz dalından koptu tazedir” ifadelerini kullandı.
Cengiz Avcı, erik serasını kamera ve bekçili koruma sistemiyle korunaklı hale getirdiklerini ifade ederek, fiyatların yüksek olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem olarak kangal köpeklerinin ve bekçilerin alanda nöbet tuttuğunu söyledi. Avcı, nisan ayı itibarıyla hasatlarının son bulacağını dile getirdi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
'20 arıdan 30 bin lira kazanılabilir''20 arıdan 30 bin lira kazanılabilir'
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı
Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı
Kalçalarına bakarken yakalandı!
Kalçalarına bakarken yakalandı!
EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme
EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Gram altında 425 TL tahmini!
Gram altında 425 TL tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yerli Elon Musk' tekne motorundan traktör yaptı: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
'Yerli Elon Musk'tan dikkat çekken icat!
ZAYBİR Başkanı: Arıcılık yapan gençler 20 arıdan 30 bin lira kazanabilir
'20 arıdan 30 bin lira kazanılabilir'
Andız pekmezine talep arttı! Kilosu 40 lira
Kilosu 40 lira! Talep patladı...
4 yıl önce kurdukları çiftlikte yetiştirdikleri kazlarla taleplere yetişemiyorlar
Fransa'dan getirdi! Çiftlik kurdu, talepler patladı
Bozkırda üretiyor, dünyaya satıyor! 39 milyon alabalık yumurtası işlendikten sonra çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Amatör olarak başladı! Şimdi dünyaya satıyor
'Yeşil altın' olarak biliniyor, avokado yağının litresi 250 liradan satılıyor
'Yeşil altın' olarak biliniyor! Litresi 250 liradan satılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.