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'Aranan oldu' Arkadaş tavsiyesiyle internetten 100 tane aldı! Daha fazla gelir için denedi

Kütahya'da bir çiftçinin 3 yıl önce deneme amacıyla diktiği aronya ilk meyvelerini vermeye başladı. Rıfat Akpınar "3 yıl önce bir arkadaşın tavsiyesi üzerine internetten satın aldığım 100 aronyayı köy içindeki yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçeme dikimini yaptım. Bu yıl da ilk meyvelerimizi aldık" derken aronyanın meyve reyonlarının aranan meyvesi haline geldiğini vurguladı. Akpınar "Daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denediğim aronya üretimini yaygınlaştırmak amacındayım" dedi.

'Aranan oldu' Arkadaş tavsiyesiyle internetten 100 tane aldı! Daha fazla gelir için denedi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Rıfat Akpınar, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amacıyla 500 metrekarelik bahçesine dünyada süper meyve olarak da bilinen aronya dikti.

Aranan oldu Arkadaş tavsiyesiyle internetten 100 tane aldı! Daha fazla gelir için denedi 1

"MEYVE REYONLARININ ARANAN MEYVESİ"

Aronyaların bu yıl ilk meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Rıfat Akpınar, "3 yıl önce bir arkadaşın tavsiyesi üzerine internetten satın aldığım 100 aronyayı köy içindeki yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçeme dikimini yaptım. Bu yıl da ilk meyvelerimizi aldık. Köyümüz toprağı aronya yetiştiriciliğine açısından son derece uygun, sulama suyumuzda bol. Meyve reyonlarının aranan meyvesi haline gelen özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği aronyanın şu anki kilogram fiyatı 200 TL civarında. Hayvancılığın yanında daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denediğim aronya üretimini yaygınlaştırmak amacındayım" dedi.

Aranan oldu Arkadaş tavsiyesiyle internetten 100 tane aldı! Daha fazla gelir için denedi 2

C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bilinen aronyanın aynı zamanda mineral, lif ve antioksidan içeriği bakımından zengin kültür meyvelerinden biri olarak gösterildiği biliniyor. (İHA)

Aranan oldu Arkadaş tavsiyesiyle internetten 100 tane aldı! Daha fazla gelir için denedi 3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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