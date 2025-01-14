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Artan fiyatlarla onlara yöneldiler! 'Hemen hemen yarı fiyatına'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 14:40
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Son dönemlerde artan lastik fiyatları sürücüleri çıkma lastiğe yönlendirdi. Diyarbakır’da lastik ustası ve işletme sahibi Şehmus Kayalı işlerin yoğunlaştığını ve sıfır lastik alamayanların çıkma lastiğe yöneldiğini anlattı. Kayalı, çıkma lastik ile sıfır lastik arasındaki farkları sıralayıp ikinci el lastik alırken dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Ekonomik durumlar yüzünden sürücülerin sıfır lastik alamadığını söyleyen Kayalı "Çıkma lastiklerin de bütçesi var hemen hemen yarı fiyatına" dedi.

Artan fiyatlarla onlara yöneldiler! 'Hemen hemen yarı fiyatına'

Artan sıfır lastik fiyatları sürücülerin bütçesini zorluyor. Lastiğin önemini bilmeyen vatandaşlar çareyi çıkma lastiklerde buluyor. İkinci el diye tabir edilen lastikler bütçe sıkıntısı yaşayanların tercihi oldu.

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Diyarbakır’da 18 yıldır lastik ustalığı yapan ve aynı zamanda işletme sahibi olan Şehmus Kayalı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el çıkma lastik alımında büyük zorluk yaşadığını belirtti.

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Şehmus Kayalı, "Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere çıkma lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır. Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama birçok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır" dedi.

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SIFIR LASTİK İLE ÇIKMA LASTİK ARASINDAKİ FARKLAR

Kayalı, sıfır lastik ve çıkma lastik arasındaki farkları sıraladı. Kayalı, "Sıfır lastik ile çıkma lastik arasındaki fark, sıfır lastiğin ömrü 40 bin kilometre ise çıkma lastiğin ömrü 30 bindir" diye konuştu.

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"HEMEN HEMEN YARI FİYATINA"

Ekonomik durumlar yüzünden sürücülerin sıfır lastik alamadığını, çıkma lastiğe yöneldiğini belirten Kayalı, "Sürücülerin gücü yok sıfır lastik almaya, mecburen çıkma lastiğe dönüş yaptı. Tabii çıkma lastiklerin de bütçesi var hemen hemen yarı fiyatına. Birçok sürücü onu bile almakta güçlük çekiyor" şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL LASTİK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İkinci el lastik alınca nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da vatandaşı uyaran Kayalı, "İkinci el lastik aldığınızda yanaklarına ve tarihlerine bakın" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
fiyat lastik
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