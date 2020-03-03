FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Aşeren anne adayları için getirildi! İlk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL

Aşeren anne adayları için getirildi! İlk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL

KOBİ HABERLERİ  | 03.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Antalya toptancı halinde piyasaya sunulan ilk hasat yeşil erik, çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 TL'den piyasaya sunuldu. Mersin'deki üreticiden özel otomobille gece yarısı toptancı haline getirilen yeşil erik için anne adaylarının erkenden sipariş verdiği öğrenildi.

Yılın ilk yeşil erik hasadı Mersin'de gerçekleştirildi. Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden 3 kilo almak için özel otomobiliyle Mersin'e gitti. Üreticiden alıp toptancı haline sabaha karşı getirdiği erikleri 70'şer gramlık paketler halinde tüketiciye sunan Yılmaz, özellikle aşeren anne adaylarından yoğun talep aldığını ifade etti. Otomobilin arka koltuğuna iki kutu haline konulan yeşil eriklerin tane fiyatı ise ortalama 10 TL'yi buluyor. Yeşil eriğin kilogram fiyatı ise çeyrek altını geçti. Piyasada 515 TL'den alıcı bulan çeyrek altına karşın bir kilo yeşil eriğin toptancı halindeki fiyatı ise 750 TL.

Geçen yıl İstanbul'da ilk hasadın piyasaya sürüldüğünü ancak bu yıl Antalya'nın ilki yaşadığını kaydeden Tahsin Yılmaz, yeşil erikle ilgili çok talep aldıklarını, hasat için Mersin'e gittiğini söyledi. Kendi otomobiliyle aşeren anne adayları için bir miktar yeşil erik getirdiğini kaydeden Yılmaz, “İsteyene 50 TL'ye 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo almak isteyen ise 750 TL'yi gözden çıkaracak. İlk ürün olduğu için ve kendisine göre bir piyasası olduğu için fiyatı böyle. Özellikle anne adaylarından hemen arayanlar oldu. Aşerilince sonucuna katlanılıyor" dedi.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Ahırda başladı! Siparişlere yetişemiyorAhırda başladı! Siparişlere yetişemiyor
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeşil erik, antalya,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

5 kilograma kadar serbest

5 kilograma kadar serbest

Dolarda 'faiz' düşüşü!

Dolarda 'faiz' düşüşü!

Dev şirkette koronavirüs! 150 çalışan karantinada

Dev şirkette koronavirüs! 150 çalışan karantinada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor

Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Porsiyonu 15 liradan satılıyor!

Porsiyonu 15 liradan satılıyor!

Tanesini 1 liradan satıyor!

Tanesini 1 liradan satıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kokoreç karaborsaya düştü! 3,5 kg 1 şiş kokoreçin yüzde 50 zamlanarak 150 lira oldu

Karaborsaya düştü! Yüzde 50 zamlandı

Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgi

Litresi 150 TL! Yoğun ilgi var

Ahırda başladığı solucan gübresi üretiminde taleplere yetişemiyor! Kilosunu 3 liradan satıyor

Ahırda başladı! Siparişlere yetişemiyor

Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor

Oğlunun saçıyla başladı, siparişlere yetişemiyor

Çocuklarına sebze yedirmek için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

Çocuklarına yedirmek için yaptı

Adana’da ‘sucuk döner’ ilgi görüyor! Tanesi 15 liradan satılıyor

Porsiyonu 15 liradan satılıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.