'Avrupa işçi sınıfına ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız' İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak 'zeytinlik' çıkışı 'Gelecek ucuz arsa alacak...'

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, zeytin ve zeytinliklerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, zeytinin ve zeytinliklerin korunmasına vurgu yapan Ortaylı, yurt dışından örnekler de verdi. Zeytinin hem besleyici hem de bereketli olduğunu belirten Ortaylı, zeytinliklerin yıkılması konusuna da tepki gösterdi.

"NASIL BU KADAR KÜSTAH DAVRANIRSIN?"

Sözcü TV yayınında konuşan İlber Ortaylı, "Sen nasıl zeytine karşı bu kadar küstah davranırsın? Zeytin medeniyettir, bütün kutsal kitaplarda geçer. Son derece besleyicidir. Zeytin nankörleri hiç sevmez. Zeytinlik vatan toprağıdır, koruyun" dedi.

"AKHİSAR'DAKİ ZEYTİNLİKLER İSPANYA'DAN GÜZEL"

"Zeytini taşıyacağız diyen adam zeytini tanımıyordur" ifadelerini kullanan Ortaylı "Zeytinliklerin yok edilmesine karşı halkın da ses çıkarması lazım! Türkiye zeytinler ülkesiydi, ağaç kalmadı. Her yerde çirkin çirkin binalar var. Akhisar'daki zeytinlikler İspanya'dan güzel" şeklinde konuştu.

"AVRUPA İŞÇİ SINIFINA PAHALI KIYILARDA UCUZ YAZLIK TEMİN ETMEK ZORUNDA MIYIZ?"

Devamında Ortaylı dikkat çeken bir çıkış yaparak "Avrupa işçi sınıfına pahalı kıyılarda ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız? Adam 15 gün gelecek ya kalacak ya kalmayacak! Dünyada böyle bir şey yok, İspanya’da, İtalya’da var mı? Önüne gelen gelecek ucuz arsa alacak, zeytinlikleri yıkacak, bu olmaz çevre kirlenmesi yaratıyor" dedi.

Ortaylı "Zeytin ne biliyor musunuz? Ben 1971’de ABD’deyken meraklıydım. İnsanlar orada zeytin bilmiyorlardı, zeytin yemiyorlar ve zeytinyağı yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ortaylı "Zeytin seni de besler, fakir fukaraya verirsin, eşine dostuna hediye edersin o kadar bereketli bir şey ki… Zeytine ihanet etmek tabiatı oymak gibidir, aynı şeydir" şeklinde konuştu.