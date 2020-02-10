Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek

Balık dönerde genellikle somon ve uskumru tercih ediliyor. Sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilen balıklar, çözülme işlemi için 4 derecede yaklaşık 8 saat bekletiliyor. Daha sonra balıkların kafa, kuyruk ve kılçık kısmı kesiliyor ve temizliği yapılıyor. Ardından kadınlar tarafından kılçıkları tek tek ayıklanan balıklar yeniden yıkama işlemine tabi tutuluyor.

İlk olarak İstanbul'da butik olarak balık döner üretimine başlayan "Tek Balık Döner" adlı firmanın yetkilileri, yaklaşık 4 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından seri üretim kararı aldı.

Balık dönerin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Altınsoy, "Balık döner olur mu' diye tepkiler aldık ancak yiyen bir daha yiyor. Bizim özel bir marinasyonumuz var. Bunun sayesinde balığın kokusunu kestik ayrıca parçalanma ve dağılma gibi durumları minimize ettik. Bu marinasyonun içinde baharatlar bulunuyor. Kesinlikle katkı maddesi yok." diye konuştu.

Şu an şubelerden satış yaptıklarını dile getiren Altınsoy, zincir marketlerden ve yurt dışındaki döner satan büyük firmalardan talep geldiğini söyledi.

Pazar arayışına yeni başladıklarını belirten Altınsoy, "Balık dönerde asıl hedefimiz ihracat. Bu konuda gerekli denetimler tamamlandı. Çok kısa süre içinde ihracata başlayacağız. Çekya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden teklif var. Türkiye'de balık tüketimi Avrupa'ya göre çok az. Bu yüzden Avrupa'dan daha büyük bir pay alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu ürünü bütün dünyaya yedirmek." dedi.

KAYNAK:AA

