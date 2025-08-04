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'Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar' O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar

Zaman içerisinde bazı mesleklere talep artarken bazı mesleklerde ise daha az ihtiyaç oluşuyor. Durum böyle olunca özellikle talebin fazla olduğu ve eleman bulunamayan mesleklerde ustalığı olan kişilerin maaşları da ortalamalara göre yüksek seviyelere çıkabiliyor. Son dönemde zanaatkar ve usta bulmak zorlaşırken talep artışıyla beraber o mesleklerin kazançları da pek çok mesleğe göre daha fazla hale geldi. İşte 200 bin TL'lik aylık kazançların konuşulduğu o mesleklerde son durum...

'Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar' O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar
Hande Dağ

Zaman değiştikçe meslekler, mesleklere olan talep ve kazançlar da değişiyor. Türkiye'de özellikle zanaatkar bulmanın her geçen gün zorlaştığı belirtilirken usta sayısı azalıyor, talep de hızla artıyor. Kazançlarının pek çok meslekten kat kat fazla olduğu vurgulanırken tesisatçılıktan marangozluğa, kaynakçılıktan çobanlığa emek mesleklerinin tekrardan gündemde olduğu aktarılıyor.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 1

CNN Türk'ün haberine göre; zanaatkarın emeği sadece bir üretimin değil bir tecrübenin ve uzun yılların birikiminin sonucu olarak değer görüyor ve bu değer gittikçe artıyor. Çünkü zanaat öğrenmeyi tercih eden kişi sayısı her geçen gün azalıyor.

"ALDIKLARI ÜCRET BİR HAYLİ YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Ekonomist Muhammet Bayram "Son yıllarda geleneksel mesleklere rağbet düştü. Ancak fiyat artışlarıyla beraber geleneksel mesleklere bir miktar daha dönüş olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda işte bir tornacının, bir mobilyacının, bir zanaatkarın aldığı ücret de işçi ve eleman bulunmadığından dolayı bir hayli yükselmiş durumda. Ancak baktığımızda neredeyse her ilimizde bir üniversite var ama üniversite mezunları hemen işe başladığında çok yüksek düzeyden başlamak istiyor. Ama bir avukatın bile üniversiteden mezun olduktan sonra asgari ücretle işe başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 2

Türkiye'de pek çok alanda zanaatkar bulunamıyor, ustalık belgesi olan kişi sayısı ise çok az. Hal böyle olunca bu alanda emek verenler avantajlı konuma geliyor. İşte o alanlardan bir tanesi de otomotiv sektörü.

"SEKTÖRDE ÇIRAK, KALFA, USTA YOK"

Usta tamirci Akın Sefertaş, kalifiye eleman bulamadıklarını belirtirken "Şu anda sektörde ne bir çırak, ne bir kalfa, ne bir usta yok. Şu anda kalfaların bile maaşları 35 - 40 bin lira, ustaların maaşları 100 - 150 bin liraya tekabül ediyor ama biz usta bulamıyoruz. Yetişmiyor. Üniversiteye aşırı talep var. Çünkü çocuklar biliyorsunuz üniversiteyi 30-35 yaşlarına kadar okuyorlar. 35 yaşlarından sonra da hani zaten öğrenecek bir şeyleri kalmıyor çevresel olarak" dedi.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 3

Bir otomobil tamircisinin kazandığı paranın her geçen gün arttığı aktarılıyor. Şu an 20 yaşında olan ve 4 senedir bu mesleğin içinde olduğunu ifade eden çıraktan yetişmiş oto tamircisi Murat Çelik 35 - 40 bin TL arası bir maaş aldığını belirtirken "Küçüklüğümüzden beri bu iş içindeyiz. Tavsiye ederim. Ailemiz de zaten destekliyor bu işi. Küçüklerime öneririm" şeklinde konuştu.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 4

Mobilya sektöründe deneyimli bir usta bulmanın da artık çok zor olduğu kaydedilirken inşaatta kalifiye eleman bulmanın da hiç kolay olmadığı vurgulandı. Bu alanda usta olanların maaşlarının ise oldukça fazla olduğu belirtildi. Yemeği pişirecek şef, taşıyacak garson bulunamazken olanların da piyasaya göre yüksek maaş kazandığı aktarıldı.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 5

"NORMALE GÖRE YÜKSEK MAAŞIM"

Şef Murat Sincanlıoğlu "Herkes kolay paranın peşinde şu anda. Okuyorlar ama işsiz kalıyorlar. Bölüm seçerken geleceği düşünmüyorlar. Şimdi bugün yemek yapayım deseniz bir yerde 50 bin lira maaş alırsınız. Belki de 60 bin lira. Belki daha yüksek alanlar var otellerde, lüks otellerde, 5 yıldız otellerde çalışanlarda daha yüksek maaş alanlar da var. Ama bu biraz azim gerektiriyor. Üniversitede okumadım ben. Ben 14 yaşında bu mesleğe başladım. Normale göre yüksek maaşım" dedi.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 6

Tesisat, elektrik, kaynak gibi mesleklerde artık aranan kriter belge değil, bilgi ve uygulama yeteneği. Eğitim uzmanı Adil Kurt, "Son yıllarda yetenekli öğrenciler yeteneği doğrultusunda meslek lisesine gitmeye başladılar. Çünkü bu öğrenciler meslek lisesinden sonra ön lisansla bitirdiklerinde çok rahat sektörlerde iş bulabilmektedirler" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu işleri yapabilenlerin sadece ücret açısından değil aynı zamanda tercih edilme açısından da öne çıktığı belirtildi.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 7

"100 BİN LİRAYA YAKIN MAAŞ ALDIKLARINI GÖREBİLİYORUZ"

Ekonomist Muhammet Bayram "Bir tornacının, bir kaynak ustasının, bir mobilya ustasının, bir araba tamircisinin şu an 100 bin liraya yakın maaş aldığını görebiliyoruz. Hatta yapılan haberlerde de yine aynı şekilde çalışacak eleman bulunamadığı söyleniyor. Zaten Türkiye'de şu anda 8.5'ler, 8.6'lar civarında bir işsizlik oranı mevcut. Özellikle meslek liselerinde öğretim gören kişiler şu anda ve öğretim görürken lise hayatında dışarıda iş hayatında da yine aynı şekilde çalışabiliyor yarı zamanlı ve buradan mezun olduklarında yani liseden mezun olduklarında hemen doğrudan bir iş bulabiliyorlar. Şu anda bir kaynakçının, bir tornacının, bir mobilya ustasının, bir araba tamircisinin üniversite mezunundan çok daha fazla bir tutarda işe başladığını görebiliyoruz eğer iş öğrendiyse, kalfalık çıraklık dönemi bittiyse" dedi.

Bir ustanın günde birden fazla işi yetiştirmeye çalıştığı, ona randevu alabilmenin de bir haftalık bekleme süresi gerektirdiği belirtildi.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 8

"80 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMIYORUZ"

Diğer yandan artık eskiden zor görülen çobanlık mesleğinin de maaşının yüksek olduğu aktarıldı. İşverenler çoban bulmakta zorlanırken Ziraat Mühendisi Ömer Demir "Üniversite mezunları şu anda iş bulmakta zorlanıyor. Oysa biz şu anda tarımda, hayvancılıkta çoban bulamıyoruz. 80 bin liraya şu an çoban bulamıyoruz. Çobanlarımız maalesef yurt dışından gelip bizim ülkemizde çobanlık yapıyorlar. Hatta yüzde 90'ından fazlası kendi aralarında artık fiyatları belirliyorlar" şeklinde konuştu.

Ayda 200 bin TL para kazanıyorlar O mesleklerde maaşlar yükseldi! Çalışan bulamıyorlar 9

"BİR USTA AYLIK 150 - 200 BİN TL PARA KAZANIYOR"

Meslek liselerinde okuyan gençler geleceğe meslekleriyle başlıyor, üniversite mezunlarına göre yüksek maaşlar kazanıyor. Usta tamirci Akın Sefertaş, "Bir usta ortalama aylık 150 bin - 200 bin lira para kazanıyor" derken usta sayısının azaldığı, talebin her geçen gün arttığı bu tabloda zanaat sahibi olmanın artık sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir avantaj olduğu belirtiliyor.

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Çırak maaş kazanç meslek usta
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