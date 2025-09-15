'Aylık 700 bin TL kazanıyorum' İlginç işini duyan inanamıyor! 'Asgari ücretli işimden istifa ettim'

Sosyal medya, pandemi döneminde hobi olarak başladığı bahçede hayvan besleme işinin nasıl bir iş fikrine dönüştüğünü anlatan vatandaşı konuşuyor.

"PANDEMİ ZAMANINDA HOBİ OLARAK BAŞLADIM"

Sosyal medyada hızla yayılan o mesajda vatandaş, düğünlerde hayvan kiralayarak büyük kazanç elde ettiğini ileri sürdü. Söz konusu vatandaşın mesajına göre; ilk olarak pandemi zamanında hobi olarak bahçesinde çeşitli hayvanlar beslemeye başladı.

Sonrasında bir arkadaşının eşinin şans getirdiğine inanıldığı için düğününde ördek ve kazların dolaşmasını istediği için kendilerinin teklifiyle ördeklerini düğünlerine götürdüğünü anlattı.

"DİĞER SALON SAHİPLERİ DE ULAŞTI"

Sonrasında düğün salonunun kendisinden ördek, kaz, kuzu, koyun, at vs. istemeye başladığını belirten vatandaş, bunun da diğer salon sahiplerinin de kendisine ulaşmasına vesile olduğunu söyledi.

"AYLIK YEM, İLAÇ, VETERİNER MASRAFLARI ÇIKARINCA 600 - 700 BİN TL KALIYOR"

Vatandaş, şu anda düğünlere tanesi 2000 TL'den ördek kuzu, 3000 TL'den koyun, 10 bin TL'den at kiraladığını belirtti. Söz konusu vatandaş mesajında aylık yem, ilaç, veteriner vs. masrafları çıkarınca 600 - 700 bin TL kazancının olduğunu aktardı. Bunun yanı sıra "3 sene önce asgari ücretli işimden istifa ettim, tek uğraşım bu" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada gündem olan o mesaj:

Söz konusu mesaj sosyal medya hızla yayılırken altına çok sayıda yorum da geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları böyle bir şeyin olabileceğini söylerken bazıları ise bu iş fikrinin gerçek olduğuna inanmadıklarını belirtti.