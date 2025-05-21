Az verim, don zararı moral bozmuştu! Fiyatı yüzlerini güldürdü

Karacaali Mahallesi'nde Napolyon kirazı üreticiliği yapan Şükrü Dündar, sezon başında verim düşüklüğü nedeniyle üzüldüklerini belirterek, "Bu yıl kiraz veriminin az olmasından dolayı moralimiz bozulmuştu. Üzerine bir de don zararı yaşadık. Ancak şu anda mahallemize gelen alıcılar Napolyon kirazının kilosunu 250-300 TL arasında satın alıyor. Verim az olsa da fiyatların yüksek olması bizleri sevindirdi." dedi.

Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde üretilen Napolyon kirazlarının hem yurt içinde hem de ihracatta değerlendirildiği bildirildi. (İHA)