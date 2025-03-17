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Babadan oğula kaldı, Yılda 1,5 milyon üretti! Yurt dışına bile gönderiyorlar 'Ekonomik olarak getirisi var'

17.03.2025 14:19
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Siirt'te fıstık fidanı üretimi yapılan tesisten yılda 1 milyon adetten fazla üretim yapılıyor. Fidan üretimi ile Siirt'in fıstık üretiminde önemli bir merkez olmasını sağlıyor. Fıstık fidanı yetiştiricisi Hamza Keleş, babadan kalan meslek olduğunu ifade ederek, yurt dışına da fidan gönderdiklerini söyledi.

Babadan oğula kaldı, Yılda 1,5 milyon üretti! Yurt dışına bile gönderiyorlar 'Ekonomik olarak getirisi var'

Siirt'te yetiştirilen fidanlar, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Siirt Baykan kara yolu üzerinde yer alan tesiste yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretilerek Siirt'in fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor.

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"EKONOMİK OLARAK GETİRİSİ VAR"

Fıstık fidanı yetiştiricisi olan Hamza Keleş 2000 yılında bu işe başladığını belirtti. Keleş, "Babamız çiftçi olduğu için biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. 2000 yılından bugüne kadar tahmini olarak 25 milyon adet fıstık üretimimiz oldu. Bu seneki üretimimiz 1,5 milyon adettir. Üretim ve istihdam alanından çok mutluyuz. İşçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda ciddi getirisi var. Sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye'nin birçok iline hatta yurt dışına fidan sevkiyatımız var ve devam ediyor. Bundan dolayı mutluyum" dedi.

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AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

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Kaliteli fıstığın Siirt'te üretildiğini belirten işçi Ahmet Can ise, "Siirt bölgesine genelde en çok buradan fıstık dağıtılıyor. Bu bölgelerin en kaliteli fıstığı burada üretiliyor. Genel olarak Türkiye'nin her yeri burayı tercih ediyorlar. Burada ürettiğimiz fıstıklar çok verimli oluyor. Hatta burada yetişen fıstıkların ağaçlarının büyümüş olanı genelde Avrupa'ya da ihracat ediliyor" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fıstık Siirt
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