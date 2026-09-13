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Bahçede 60 TL, markette 200 TL: 'Biz kazanmıyoruz'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bahçede kilogram fiyatı 60-80 lira olan coğrafi işaretli Kavacık üzümü, markette 150 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üretici Yusuf Ertepe (59), “Ürünü hale gönderiyoruz. Haldeki fiyatı 60 ile 80 lira arasında. İstediğimiz fiyat değil. Daha yüksek olmasını beklerdik. Aracılar kazanıyor, biz kazanmıyoruz” dedi.

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: 'Biz kazanmıyoruz'

İzmir, Karabağlar’da yetiştirilen coğrafi işaretli Kavacık üzümünde hasat devam ediyor. Üreticiler üzümde bu yıl verimin ve kalitenin yüksek olduğunu belirtirken, bahçeden hale 60-80 liradan gönderilen üzümün tüketiciye yaklaşık 150-200 liradan ulaştığını dile getirdi.

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 1

"150 LİRAYA SATILIYORSA, 100 LİRAYA SATSIN, DAHA ÇOK TALEP OLSUN"

Kavacık Mahallesi'nde çocukluğundan beri bağcılık yapan Yusuf Ertepe (59), "Bu yıl üzüm verimli, kalitesi güzel ama fiyatlardan şikayetçiyiz. Bir önceki yıllarla aynı fiyat hatta daha düşük. Ürünü hale gönderiyoruz. Haldeki fiyatı 60 ile 80 lira arasında. İstediğimiz fiyat değil. Daha yüksek olmasını beklerdik. Aracılar kazanıyor, biz kazanmıyoruz. Bu her zaman herkesin şikayet ettiği bir olay. Ellerini vicdanlarına koysunlar. 150 liraya satılıyorsa, 100 liraya satsın, daha çok talep olsun" diye konuştu.

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 2

Kooperatifleşmenin avantaj sağlayabileceğini belirten Ertepe, "En azından herkesin malı bir yerde toplanır, satış aynı fiyat olur, üretici daha iyi kazanç elde eder. Kötüsü ile iyisi ayrılır, daha iyi olur" dedi.

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 3

'YÜZDE 100 FARK VAR'

Kavacık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın (48) ise kendisinin de çiftçilik yaptığını ve bu yıl üzümde rekolte ve verim açısından durumun iyi olduğunu kaydetti.

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 4

Yalçın, "Fiyat aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Toptan satışlarımız 60 ile 80 lira arası gidiyor ama değişkenlik gösteriyor. Tüketicinin aldığı fiyat ile bağdan sattığımız fiyat arasında neredeyse yüzde 100 fark var. Tüketicinin aldığı fiyat ne yazık ki 150 lira civarında" dedi.

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 5

'ARADAKİ FİYAT UÇURUMU ORTADAN KALKAR'

Hüseyin Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 6

"Üreticiler için belirli pazarlar ve satış alanları oluşturulursa ve direkt ürettiği mahsulü tüketiciyle buluşturabilirse, aradaki fiyat uçurumu ortadan kalkar. Hale göndermiş olduğumuz mahsulün fiyatını ne yazık ki biz belirleyemiyoruz. Bunu kendimiz satma şansımız olsa, üretici pazarları daha yaygın olsa, üreticiyle firmaların daha net buluştuğu ortamlar olsa eminim ki üretici çok daha memnun olur. Tüketici açısından da çok daha verimli olur. Çünkü hem taze hem de doğal mahsule ulaşır. Ama ne yazık ki mevcut şekilde üretici de tüketici de memnun değil."

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 7

Bahçede 60 TL, markette 200 TL: Biz kazanmıyoruz 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm fiyat üretim
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