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Bakan Bolat, "Müjdemiz olsun!" diyerek duyurdu! 400 bin lirayı aşan hibe: Başvuru tarihi belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 09:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kooperatiflere yönelik hibe destek paketini duyurdu. Pakette hibe desteği 408 bin lirayı buldu. Başvurular için son tarih ise 31 Temmuz olarak açıklandı. Bakan Bolat hibe desteği için "Müjdemiz olsun" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, "Müjdemiz olsun!" diyerek duyurdu! 400 bin lirayı aşan hibe: Başvuru tarihi belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından hibe destek programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programımız (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflerimize projeleri bazında nakdi destekler sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bolat sosyal medya hesabından, "Bu kapsamda; 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerimizin başvurularına açmış bulunuyoruz. Kooperatiflerimiz; mal alımlarında 400.000 liraya, hizmet alımlarında 60.000 liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204.000 liraya ve iki personel içinse yıllık 408.000 liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir." ifadesini kullandı.

Bolat şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız görev alanında yer alan tüm kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına açık olan Program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilecektir."

Express


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