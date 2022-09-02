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Balık tüketimi sürdürülebilir üretimle artırıyor!

02.09.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, yaptığı yatırımlarla Türkiye’de kaliteli deniz ürünlerine, hijyenik koşullarda ve doğru fiyatlarla ulaşmayı kolaylaştırıyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, özellikle av mevsiminin başlamasıyla Eylül ve Ekim aylarındaki balık satışlarının, et satışlarının önüne geçmesini beklediğini dile getiriyor.

Balık tüketimi sürdürülebilir üretimle artırıyor!

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, “Doğrusu CarrefourSA’da” sloganıyla ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Kaliteli, taze, çeşidi bol ürünlerle ve uygun fiyat politikasıyla buluşturarak balık ve deniz mahsullerine olan yatırımlarına devam eden CarrefourSA, 2022 itibarıyla 214 marketinde balık satışı gerçekleştirirken, yıl sonunda balık satılan market sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor.

Marketlerden saha operasyonları ve yönetim katına kadar su ürünleri için 369 kişi istihdam eden CarrefourSA, yılda ortalama 70-80 çeşit farklı su ürününü müşterilerine sunuyor.

İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİ

CarrefourSA’yı deniz ürünlerinde bu noktaya taşıyan, gerçekleştirdiği yatırımlar kadar hayata geçirdiği ilkler oldu. Türkiye’de perakende müşterisi ilk olarak buz üzerinde balık satan reyonları CarrefourSA’da tanıdı. Zaman içinde reyonlarını sürekli yenileyen ve tedarik sistemine odaklanarak satın alma hacmini artıran CarrefourSA, soğuk zinciri bozmadan ürünlerini reyonda satışa sunuyor. Av yasağının olduğu dönemlerde de müşterilerini balıksız bırakmamak amacıyla İzmir’den Muğla’ya kültür balıkçılığını destekleyerek bu dönemde reyonlarından balığı eksik etmeyen şirket, Gebze’de kurduğu Su Ürünleri Platformu ile de Türkiye’nin her bölgesinden satın aldığı ürünlerin, tedarikçileri aracığıyla tek bir noktaya teslim edilmesini sağlıyor. Bu alandaki yatırımlarına devam eden CarrefourSA geçen yıl İzmir’de, bu yıl Antalya’da açılan 2 yeni Su Ürünleri Platformlarından tüm mağazalara günlük taze ürünleri sevk ediyor. CarrefourSA’nın alanında uzman kalite sorumluları tarafından ürünün kalitesi, sıcaklığı, etiket bilgileri, balık boy yasakları ve avlanma zamanına göre uygunluk durumu kontrol edildikten sonra ürünler sevkiyata uygun olarak kabul ediliyor.

Kabulün ardından ürünler marketlerden gelen sipariş taleplerine göre, temizlik ve hijyen kurallarına uygun oluşturulmuş hazırlama alanında ayıklandıktan sonra marketlere göre ayrıştırılıyor ve plastik kasalarda paketlenip etiketlendikten sonra “soğuk zincir” araçlar ile marketlere sevk ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
balık Carrefoursa
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